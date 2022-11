El tierno posteo de Alma por la canción de la China Suárez y el Polaco

El tema fue grabado en julio en los estudios Leslie Records y en la letra se demuestra que ella ya no quiere saber nada con él.

“Papi buena suerte, ahora no te quiero, ahora si me quieres, desde que te fuiste ha cambiado mi suerte, baby: ya no quiero verte”, finaliza con un contundente gesto a cámara.

El tema se convirtió rápidamente en un éxito con más de 1 millón de reproducciones en Spotify y casi 9 millones en Youtube.

Lo cierto es que Alma, una de las hijas del cantante de cumbia -también padre de Sol y Abril-, compartió un tierno posteo en Instagram para felicitar a su papá y a la actriz por la canción. "Felicitaciones papá @elpolaco y @sangrejaponesa", expresó la niña con emojis tiernos. A lo que la China reposteó y comentó: "Hermosa".

Fuerte denuncia de plagio al último tema de la China Suárez con El Polaco

Una vez más, el último lanzamiento de la China Suárez es puesto bajo la lupa y en las redes aseguran que la actriz hizo plagio. Se trata del tema Ya no quiero verte que sacó el viernes pasado con El Polaco.

La canción divertida y movida hizo a muchos pensar que ya la había escuchado antes, y en un video comparativo, un usuario de TikTok encontró a la melodía que se parece.

Según el video, el tema es idéntico al de Márama Ya no llora, tema que fue uno de los hits del verano pasado, que se posicionó entre los más escuchados y hasta bailados en los boliches. “Con razón me sonaba”, escribió el usuario que denunció la copia.

Vale recordar que el tema anterior que sacó La China, Lo que dicen de mí, cuando se lanzó como solista, fue también denunciado ya que se parecía a un plagio de Flaca de Andrés Calamaro, de Flores Amarillas de Floricienta y de Todas Tus Canciones de Daniela Herrero.