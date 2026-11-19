“Se redujo la inestabilidad, pero no puedo descartar que haya algún nubarrón, alguna garúa o algún chaparrón durante el mediodía”, señaló.

De todas maneras, el jueves se presenta con condiciones más agradables, presencia de sol y un rápido ascenso de la temperatura.

“Salgan con ropa de verano”, recomendó el meteorólogo, quien anticipó una máxima de 29 grados para la Ciudad de Buenos Aires.

Matías Bertolotti advirtió cuándo vuelven las tormentas al AMBA

La tranquilidad meteorológica no se extenderá demasiado. Según explicó Bertolotti, el viernes volverán a generarse condiciones favorables para la formación de tormentas, especialmente durante las horas centrales de la jornada.

“Mañana vuelve a inestabilizarse otra vez al mediodía. Sube la temperatura, se inestabiliza la masa de aire y se forman tormentas, algunas pueden ser localmente fuertes”, alertó el especialista.

De acuerdo con su pronóstico, el viernes tendrá una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 28 grados, con la posibilidad de precipitaciones de distinta intensidad.

La advertencia llega después de los episodios de lluvia y tormentas registrados durante el miércoles, que afectaron especialmente a sectores de las zonas norte y sur del conurbano bonaerense.

Por ese motivo, Bertolotti insistió en la importancia de seguir de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede desarrollarse rápidamente.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo, según Matías Bertolotti

Más allá de las tormentas previstas para el viernes, el panorama para el fin de semana largo es alentador.

El meteorólogo explicó que, aunque todavía habrá que observar la evolución de algunas condiciones de inestabilidad, las perspectivas generales son favorables para quienes tengan pensado realizar actividades al aire libre o aprovechar los días de descanso.

“La cosa viene bastante bien para el finde largo”, aseguró Bertolotti, llevando tranquilidad después de una semana marcada por los cambios bruscos de tiempo.

Así, el pronóstico anticipa un jueves caluroso, un viernes con posibles tormentas localmente fuertes y una mejora de las condiciones durante el fin de semana largo.

De todas maneras, el especialista recomendó mantenerse atento a las actualizaciones meteorológicas, especialmente por la posibilidad de fenómenos aislados que puedan desarrollarse en pocas horas.