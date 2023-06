El tremendo mensaje que More Rial le mandó a Jorge antes de bloquearlo en WhatsApp

“Mi último mensaje hacia él fue ‘como yo te odio, voy a hacer que el nene (Facundo Benicio) te odie a vos también’”, señaló More.

“¿Vos te pensás que cuando volvió de Colombia lo vio aunque sea 20 minutos?”, consultó Morena al cronista. “Es mi hijo. Mi hijo pregunta por su abuelo, pero ya se va a olvidar. Que no se preocupe”, indicó.

Se conocieron los escalofriantes motivos de la separación entre Jorge Rial y Mariana Antoniale

Este lunes, en A la tarde (América TV), Luis Ventura reveló el motivo de separación entre Jorge Rial y Mariana Antoniale. Antes de que el periodista contara toda la verdad, More Rial, quien estuvo en el programa de Karina Mazzocco, consideró que su papá aún sigue queriendo a la modelo.

La conductora, al escuchar la opinión de More, quiso saber qué pensaba Ventura. "No, porque la puedo mortificar a More en algo. A mí alguien muy cercano, alguien de todos los que nombraste en cuanto a cercanía hacia vos me dijo que 'por la niña Loly Rial me corta la cabeza en Intrusos'", reveló.

"Fue una pelea que tuvieron en mi casa", le respondió la hija de Jorge a Ventura. "Me sorprendió. Si hubo alguien que la defendió siempre a Loly fui yo. A lo mejor le llegó una información cambiada de mí porque yo era el ogro. A lo mejor mucha gente creía que había decisiones que las tomaba yo. Y no las tomaba yo", se sinceró Luis.

"¿Con respecto a los trabajos?", quiso saber Cora Debarbieri. "Lo que digo es fácilmente comprobable con respecto a compromisos. Vayan a Atlántida, vayan a Paparazzi. Había una campaña de ropa y lencería, donde Loly había fotografiado y muy bien. Pero no salió, no una vez, varias veces. Y hubo una que hubo una pérdida no me acuerdo bien, no sé si llegaba al millón de mangos. La revista estaba cerrada con esa publicidad en la contratapa", contó.

Y siguió: "Yo recibo un llamado, del otro lado de la línea no entendían que yo no podía cambiar esa contratapa. Y dijeron: 'Te lo ordeno yo'. Llamo a la otra parte porque era una sociedad Paparazzi. Le digo: 'Mirá, me pasa esta situación tengo que cambiar la contrapa'. 'Vos estás loco te voy a echar a la mier...', me dijeron. Bueno, lo que me dicen es que se hacen responsables, que la van a pagar, cosa que no ocurrió o si ocurrió fue cuando yo ya no estaba".

"El tema es que esa contratapa, entre otras, fue levantada. Y digo: 'Vaya a saber lo que le llegó a Loly'", confesó Ventura.