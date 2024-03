El tremendo palito del papá de Camila Homs a Rodrigo De Paul por lanzar una serie sobre su vida: "Desastre"

Ahora en Intrusos (América TV), la periodista Karina Iavicoli contó cómo fue la reacción del papá de Camila Homs, Horacio: "Tengo una declaración del exsuegro, y me dijo decilo. O sea que él me autoriza, para mí es muy fuerte, lo que dijo: 'En vez de hacer series, que se dedique a jugar al fútbol que sin Messi a su lado, es un desastre".

La panelista dio su parecer sobre el abuelo de los hijos de Rodrigo: "Realmente le tiene bronca Horacio, porque sabe que su hija sufrió un montón. Lo tiene apuntado mentalmente porque sabe que esto no va a volver a ser la relación que era".

La furia de la mamá de Camila Homs por el documental de Rodrigo de Paul: "No me parece justo que..."

En una nota con el ciclo Rumis, que se emite por La casa streaming, Rodrigo de Paul anunció que está trabajando en una serie documental, donde mostrará sus logros profesionales, y algunos detalles de su intimidad.

La noticia no fue bien tomada por Liliana, la mamá de Camila Homs, que no ocultó su enojo cuando se enteró que el jugador está por lanzar dicha producción.

En diálogo con Socios del espectáculo, la mamá de la modelo fue tajante. "Está bueno que haya hecho la serie así la gente conoce sus comienzos y de donde viene. Siempre es lindo que la gente conozca nuestras raíces", afirmó.

De todos modos, Liliana advirtió: "Solo que no me parece justo que no quiera que Cami exponga a sus hijos y él no tiene el más mínimo reparo en eso. Mas allá que veo bien que no los exponga mi hija, pero no entiendo porque él si lo hace".

Por último, la mamá de Camila le dijo al notero Matías Vázquez que le gustaría ver detalles de los años que el ídolo compartió con su hija. "Me encantaría que tenga al menos una parte de sus comienzos con mi hija, que fue quien lo acompañó y lo contuvo en tantos momentos. Pero bueno, no sé si se verá eso", sentenció.