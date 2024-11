El tremendo pase de factura de Beto Casella a las autoridades de Canal 9 que pone en peligro a Bendita

En charla con Socios del espectáculo, El Trece, el conductor de Bendita se mostró un tanto molesto por un insólito olvido: "No me invitaron a la ceremonia y no sé si tenían la obligación de invitarme. Pero fue raro porque yo me entero de la nominación y todo por los portales".

"En general APTRA te manda una notificación, una invitación en un sobre que te dice que te nominaron, hay cierto protocolo de rutina", argumentó el animador.

Y explicó: "Así como APTRA nunca me avisó nada, del canal no tuve ninguna comunicación. Ni un 'che qué bueno' o '¿tenés ganas de ir?'. Yo ni loco me pago un pasaje para ir a una entrega de premios. En general las empresas no saben manejarse, pasa en la radio o en canales de televisión, creo que es falta clase".

"Si uno gana un premio, vos estás ahí y es un reconocimiento para el canal o para la radio. Por ahí no te mandan ni un mensajito: che felicitaciones, un emoji, nada. No les parece, si al otro no le sale, no le sale. Es una observación que hago pero no tengo que quejarme. Capaz está bien así, establecer esa relación puramente profesional", puntualizó filoso Beto Casella.

"Yo también si por ahí alguna compañera está mal de plata lo digo al aire en el programa que a veces no está bueno decirlo tampoco. Lo hago porque me sale no porque me reconozcan, no como dijo la burra de Nancy Pazos dijo que me hago el bueno. No soy tampoco un santo pero tampoco juego de bueno. Si hago lo hago naturalmente porque me sale así", profundizó el conductor.

Y cerró sobre Nancy Pazos: "Que haya especulado que hago el papel de buenito, me parece que habla de tu propia calidad de persona. Cuando pasó lo de Tamara Pettinato salió a hablar con un odio y un resentimiento en sus redes y a lo último ya ni le contestamos porque la vimos fuera de sí y de eje. Es como la tía que mejor dejala, que hable sola en su casa".

La fuerte revelación íntima que hizo Beto Casella sobre Tamara Pettinato y Alberto Fernández

Beto Casella habló este miércoles en LAM, América Tv, e hizo una fuerte revelación íntima sobre el vínculo entre Tamara Pettinato y el expresidente Alberto Fernández.

"No sé quién me comentó anoche en pleno programa. Está bueno que se acerque a alguien, porque, que yo sepa, no había tenido acercamiento con alguien del equipo y no tiene por qué irse peleada", comenzó diciendo Casella sobre el encuentro entre Tamara y Edith Hermida.

Luego, el cronista le preguntó si se cruzaban en la radio. "Nunca nos cruzamos, yo creo que ni ganas tenemos de cruzarnos, porque nos obligaría a un saludo social, que sería el saludo social de toda la vida, porque nunca fuimos amigos", le respondió el presentador.

Acto seguido, el notero le comentó: "Edith contó en una nota que le preguntó '¿y estuviste o no estuviste con Alberto?' y ella le dijo 'no te voy a responder porque lo vas a contar'. ¿Es medio una confirmación por omisión?".

"Yo sé todo. Que tampoco lo puedo contar. A mí me pasó que yo dormí... porque yo tampoco ando preguntando mucho, pero yo dormí absolutamente en toda esa historia hasta hace un mes y después me llegó todo junto. Bien, perfecto, es la vida personal, yo no estoy para juzgar. Me pueden haber contado que Alberto le gustaba que le hagan pis. Yo qué sé. No sé. Yo te digo que a mí me llegaron cosas. No te confirmo porque deberían contarlo ellos, si alguna vez quieren", le respondió Beto.

"Yo tenía una idea de eso totalmente equivocada", agregó. Ahí, le dijo el cronista: "Quizás no ponías las manos en el fuego, pensabas que era algo totalmente diferente a lo que pasó o lo que te llegó". "Totalmente, lo que indica lo poco que conozco de algunos panelistas", cerró filoso Casella.