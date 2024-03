Julieta Poggio durísima con Alfa por pegarle a Manzana en Gran Hermano: "No tiene cura"

Por otro lado, destacó quién es su judadora preferida: "Furia es la verdadera protagonista, todo pasa alrededor de ella. La veo en la final, aún no se con quiénes, falta mucho, pero ella llega a la final", aseguró.

Al ser consultada sobre cuándo ingresaría a la casa de Gran Hermano, dijo: "Me gustaría ingresar en la final. Me gustaría entrar para darle unos consejos en esa última semana que es muy movilizante todo lo que se siente en ese momento al ser muy poquitos". Y por último aclaró: "Pero no me quedaría a dormir, es una experiencia que ya viví. Entraría a visitarlos por unas horas".

Tras el conflicto con Manzana, Alfa abandonó la casa de Gran Hermano 2023

A dos días de que Alfa a Gran Hermano 2022 ingresara de visita al reality, el exparticipante de se adelantó a la sanción de la expulsión por agredir verbal y físicamente a Manzana y se fue de la casa voluntariamente.

Alfa había fulminado a Catalina, pero su salida dejó sin efecto la acción y Gorostidi quedó afuera de la placa de nominados, integrada por Damián Moya, Emmanuel Vich, Mauro Dalessio, Joel Ojeda y Florencia Regidor.

La líder de esta semana, Paloma Méndez, tendrá la oportunidad de bajar y subir a un compañero para cerrar definitivamente la placa de nominados.