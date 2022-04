El tremendo reclamo que Sol Pérez le hizo a su novio en vivo

sol y guido captura Nosotros a la mañana.jpg Esta mañana Guido Mazzoni visitó a su novia, Sol Pérez, en el piso de Nosotros a la mañana (El Trece).

Así, el Pollo le consultó a su compañera si "¿En algún momento se van a casar, está en los planes?", quien repitió lo que viene diciendo desde el año pasado: "Si, yo quería marzo, él eligió noviembre del 2023". Y acto seguido, la casi abogada aprovechó para hacerle saber su desacuerdo a su pareja. Porque si bien su compañero comentó que era lo mismo un mes que otro, Sol explicó por qué para ella no lo es.

"No es igual, porque él se quiere ir de despedida de soltero todo julio, el año que yo cumplo 30", disparó entre risueña y rezongando al mismo tiempo. En tanto, la escultural modelo reveló el verdadero motivo por el que decidieron casarse: "Nos casamos para hacer la fiesta".

Sol Pérez aclaró el motivo de su ausencia en televisión por un complicado estado de salud

A fines de marzo, los fanáticos de Sol Pérez se preocuparon al notar que la panelista no estaba saliendo al aire ni de Canal 26, ni de El Trece. Resulta que la "ex chica del clima" tuvo una indigestión por un alimento que comió y debió guardar reposo en su casa.

"Me agarró una gastroenteritis aguda. No me lo esperaba, fue todo junto. Estaba recontra bien y de un momento para el otro me cambió el día. Tuve que llamar al médico, me inyectaron, un montón de cosas", contó Sol en diálogo con Implacables.

Sol Pérez Sol Pérez actualmente trabaja en la pantalla de Canal 26 y El Trece.

Sin saber el motivo de su cuadro, añadió: "Como saludable, tampoco es que había algo de eso. La médica me preguntó si comí algo que me cayó mal pero no había demasiado, tal vez un chocolatito que te comés a la tarde".

Por último, Sol Pérez explicó: "Supongo que hay un virus y me lo agarré. Me mató, 39° de fiebre, vómito. La verdad que la pasé muy mal pero duró poquito aunque en ese momento uno siente que te va a durar para siempre".