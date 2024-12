El tremendo susto que tuvo Carmen Barbieri en pleno vivo: "Me están..."

“¡Hijo de pu...! ¿Sabés lo que está pasando? Me están hackeando el teléfono”, expresó Carmen al volver del corte. En ese instante, le dieron aviso de que habían clonado su WhatsApp, pero afortunadamente la acción nunca llegó a completarse.

Entre la preocupación, Estefi Berardi, explicó: “Estaba entrando un llamado del ministerio de Salud, y era un número raro. Carmen ‘me decía atendé'. Atendí y me dicen que quieren dar el carnet sanitario del COVID”.

“Era un logo con el número de ministerio. Muy engañoso. Tengan en claro que del ministerio no llaman por WhatsApp a nadie”, insistieron para prevenir al público de estas estafas.

Embed

Inesperado escándalo con Carmen Barbieri en los Martín Fierro Latino: "Totalmente descolocada"

El viernes 22 de noviembre, APTRA (Asociación de periodistas de la televisión y la radio) entregó 34 premios en los Martín Fierro Latino 2024 en Miami, y Carmen Barbieri protagonizó un escándalo.

Susana Roccasalvo contó en Implacables (El Nueve) detalles de la ceremonia, al tiempo que aseguró que a la mamá de Fede Bal la “bajaron” de una terna.

Cuando la panelista del ciclo, Niara Vecchio, le pregunta a Susana cómo vio a Carmen Barbieri y Fede Bal tras la ceremonia en la que ambos ganaron premios, ella por Mañanísima y él por Resto del Mundo, Roccasalvo aseguró que iba a “prender una mecha”.

“Acá empiezo a prender la mecha. Yo les puedo asegurar que el lunes va a explotar la bomba por el lado de Carmen”, indicó. “El tema es, y me lo mostraron los productores en sus celulares, que Carmen estaba ternada como ‘Mejor conductora’”, añadió.

Cabe destacar que Carmen compartía terna por “Mejor presentadora” con Claudia Melgarejo (Paraguay), Raquel Argandoña (Chile), y Amalia «Yuyito» González de Empezar el día (Argentina).

Embed

Y Susana contó que ella había marcado en la revista que les dieron a los miembros de APTRA quiénes serían premiados, pero la misma le fue sustraída. “Yo tenía todo anotadito para poder hablar hoy con ustedes”, resaltó, y reveló que en la misma, Carmen había sido reemplazada por la chilena Karla Constant.

“Pero ellos en un principio, y me lo mostraron, habían ternado a Carmen. Ella viajó porque le interesaba muchísimo el tema de ser ‘mejor presentadora’, además de Mañanísima. Ganó por el programa. Pero antes entregaron el de la presentadora, y ella no apareció en la pantalla”, detalló.

“Ganó Melgarejo. Y ahí hubo uno siete u ocho minutos en los que no sabía si porque Carmen se levantaba y se iba porque quedó totalmente descolocada. Yo estaba sentada al lado de ella, soy miembro de APTRA y no sabía qué decirle y no me podía levantar de la mesa para buscar a alguien de la comisión directiva”, sumó Susana.

“Al final me dijo que se iba a quedar por respeto a la gente que la había acompañado porque quería que su hijo recibiera el Martín Fierro. Se cortaba el aire con tijera, y no comió una miguita de pan en toda la noche”, finalizó.