La contundente respuesta de Juliana de Gran Hermano 2022 a la hermana de Maxi: "Espero que cuando nos veamos..."

"El tenía dos frentes dentro de la casa, uno tratar de mantener una relación con todo lo que significa la exposición y el encierro, y otra el juego de la casa. Creo que ahora queda con un solo frente y tengo mucha fe”, añadió.

"No sé si estoy contenta con la eliminación de Juliana porque verlo a él triste me pone mal. Pero en una lectura objetiva, me parece que esto le va a dar oxígeno. Tiene tiempo para una relación afuera cuando el juego termine”, se sinceró la hermana del competidor.

"Yo veía que ella lo exponía demasiado, que cualquier conflicto que tenían entre ellos él siempre quedaba mal parado y veía una sobreexposición, a veces innecesaria, de su parte", fulminó Giudici a la ex integrante del reality nocturno.

La palabra de Juliana de Gran Hermano 2022

Y en diálogo con PrimiciasYa, Juliana le respondió a Daniela: "No vi toda la nota, pero lo que vi la noté obviamente como resguardando a su hermano, con ganas de que su hermano cumpla su sueño y llegue lejos. Yo creo que como familia, y a mi familia también le pasó un poco, les parece lindo por un lado que estemos en pareja, pero por otro quieren que uno juegue y aproveche el momento. Yo siento que a su hermana le debe pasar un poco eso".

"Maxi se enganchó mucho conmigo y por ahí en las últimas semanas nos aislamos un poco del grupo y entiendo que piensen que no estamos aprovechando del todo para jugar. De hecho Maxi me lo ha recriminado mucho a eso y hasta me he sentido culpable y después me di cuanta que no es asi que los dos elegimos estas así como estábamos. Entiendo el punto de su hermana obviamente y por eso deseo que ahora Maxi puede llegar lejos y demostrar el gran jugador que es", indicó la morocha.

Por último, Juliana señaló: "Pero las declaraciones de la hermana no mes las tomé a modo personal, entendí que como familia elloos quieren que avance en el juego y le vaya lo mejor posible. De mi parte todo bien, me lo tome bien y espero que cuando nos veamos esté todo bien".