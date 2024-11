El Tucu López hizo una dura acusación contra Luciano Castro y Sabrina Rojas reaccionó con todo

Tras estas explosivas declaraciones, Sabrina Rojas dialogó con Socios del espectáculo, El Trece, y destacó cómo se comportó el Tucu con sus dos hijos: "Mientras estaba conmigo fue el mejor con mis hijos, ellos lo aman".

Y marcó sobre Luciano y su rol de papá: "Cuando estaban con el padre se hacía cargo el padre. Supongo que hablaba cuando estaban conmigo, que están mucho conmigo".

"No me puedo hacer cargo de lo que diga el Tucu, no quiero seguir metiendo gente en esta novela y que él no creo que quiera estar metido en este quilombo. No tengo más vínculo con él", aseguró la conductora de Pasó en América.

Y sobre cómo se llevaba con Flor Vigna, ex de Castro, Rojas admitió: “Mientras yo estaba con El Tucu nos juntamos un par de veces con Luciano y Flor con los niños. Con Flor siempre tuve buena onda y fue medio en el final que las cosas se desmadraron. En mi casa la recibí con mucho cariño, pasamos Navidad juntas y hemos tenido lindas charlas. Fluía tranqui”.

“Es un padre presente, total. Lo puedo criticar con mil cosas con la paternidad que tal vez no le salen, pero es un buen papá. Puedo tener días o meses con cosas que le puedo criticar, pero es un padre recontra presente, ve a mis hijos todas las semanas. En general las responsabilidades las tengo yo como casi el 90 por ciento de las madres", cerró Sabrina Rojas remarcando que Luciano Castro está presente para la crianza de sus hijos.

Tucu López y SAbrina Rojas.jpeg

Sabrina Rojas habló de su encuentro con el exjugador de Boca Darío Benedetto: "Le pedí un..."

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Sabrina Rojas contó la verdad tras la información que dio Majo Martino en Mañanísima en la que aseguraba que en la noche del jueves estuvo a los besos con el exfutbolista de Boca Juniors Darío “Pipa” Benedetto en un restaurante en Palermo.

La actriz y conductora de Pasó en América le confirmó a este portal el encuentro con el jugador, pero negó de manera contundente haber estado chapando con él.

"No pasó eso que se dijo. Salí anoche y saludé y hablé con mucha gente. Pero no es cierto eso", le aseguró Sabrina a PrimiciasYa. Y luego aclaró: "Sí hablé con él, pero le pedí un saludo para mi hijo. Nada más que eso".

En Mañanísima, El Trece, Majo Martino había contado sobre Sabrina Rojas y el exfutbolista de Boca Juniors Darío “Pipa” Benedetto: “Fue una salidita de jueves. Él fue con 10 amigos a un restaurante de Palermo. Ellos no se conocían, se conocieron ayer. Ella lo ve y lo ficha porque estaba en una mesa aledaña”, arrancó diciendo la panelista.

Y agregó: “Empiezan a hablar. Chamuyo va, chamuyo viene, y de repente ¡chape! ¡Y de una manera! Fue adelante de todos. No les importó nada. Ella está muy relajada. A los besos limpios. Ella es una bomba total”.

“A él le dicen Pipa, está jugando en México, pero fue el 9 de Boca. Él es Darío Benedetto y ella es Sabrina Rojas”, señaló Martino, poniéndole fin al enigma.

Por último, dijo: “Estuvieron chapando adelante de todos. Me encanta que no le importe nada. Él tiene 34 años. Ella es un poco más grande. Lo vio y le encantó. Lo mismo le pasó él con ella, flasheó. Se fueron juntos”.