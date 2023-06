El verdadero motivo que desató la furia de Fabián Cubero y separó a Indiana de Nicole Neumann

Así, desde el ciclo mostraron algunas de las fotos de aquel viaje que el propio piloto había posteado desde sus historias virtuales, donde se la ve a Indiana con una amiga viajando en el asiento junto a un integrante del equipo de competición del piloto, mientras que adelante viajaba Urcera y otra persona de su team.

“No le gustó nada que Indiana viajara sola con Urcera, sin su mamá, es una menor. Si bien para viajar en el interior del país no necesitaban una autorización de él, tampoco contaban con su consentimiento”, deslizó entonces la periodista sobre el motivo del primer enojo del ex futbolista.

En tanto, su compañera Paula Varela sumó: “No tiene que ver con la convivencia con Urcera. Lo que le molestó a él (Cubero) fue que Indiana, de 14, viajó con otros hombres de 30 y pico, donde vos no sabés qué pasa con tu hija porque no los conocés a los otros tipos. No sabés si se sobrepasan. Como padre no sabés”.

De esta manera, las panelistas del programa aseguraron que la raíz del conflicto en realidad sería que Nicole no le avisó a Cubero que Indiana viajaría sin ella. “El problema básico es que ellos dos no tienen diálogo... Si ella le avisaba que hacía un viaje con amigos de él era diferente, pero capaz que Cubero se enteró viendo esta foto que su hija estaba de viaje”, concluyeron.

Duro revés para Fabián Cubero y su abogada tras conocerse la denuncia de Indiana contra Nicole Neumann

Claramente Nicole Neumann que metida en un nuevo escandalete familiar, que rápidamente se trasladó a los medios, después de que se filtrase que su hija Indiana la habría denunciado por maltrato psicológico, a 6 meses de la mudanza de la adolescente a la casa de su padre, Fabián Cubero y su actual mujer, Mica Viciconte.

Lo cierto es que la Jueza que lleva adelante la causa habría multado al ex futbolista y a su abogada, la Dra. Lidia Rosenstein, nada menos que por filtrar información.

Así lo informó en las últimas horas, el periodista Ángel de Brito desde su cuenta de Twitter. “Se pudrió todo. La jueza ordenó a Cubero y abogada que dejen de filtrar información y hablar. Multa a los dos por divulgar datos inapropiados. Y le dan intervención al Colegio de Abogados de San Isidro por exponer a las menores”, posteó.

Al mismo tiempo, el conductor de LAM (América TV) detalló que fue el artículo 239 del Código Penal lo que se transgredió. Dicho artículo establece que “Será reprimido con prisión de 15 días a 1 año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal”.

“La jueza cree que la abogada de Cubero infringió la ley en dicho delito porque están en juego los derechos de los niños, y estarían abusando de su indefensión como menores”, agregó de Brito minutos más tarde en un siguiente tuit, dejando clara la determinación de la Justicia sobre el accionar de Cubero y su representante legal, que hizo declaraciones en A la Barbarossa (Telefe), casualmente el programa en el que trabaja su mujer, Mica Viciconte.