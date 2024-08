El video de Cecilia Bolocco en silla de ruedas saliendo de un hospital: preocupación por su salud

“¡Qué! ¿Alguien sabe algo de la Chechi? Vamos a perder a la reina de Chile”, comentó la usuaria que publicó el resgitro en la red social TikTok.

Dichas imágenes generaron la preocupación de sus seguidores, quienes rápidamente viralizaron el registro.

De momento se desconocen los motivos de su presencia en el hospital y sus seguidores dejaron diversos mensajes de apoyo.

"Lo que sea que se recupere pronto. Grande nuestra Cecilia", "de repente desapareció de las redes, le deseo lo mejor", "Chechita que te mejores, resaré por ti. Bendiciones, cuida tu salud", fueron algunos de los comentarios.

En noviembre, la reconocida presentadora chilena, Cecilia Bolocco, conmovió a las redes sociales al dirigirse a su hijo Máximo Menem Bolocco en la celebración de sus 20 años. En una emotiva publicación en Instagram, Bolocco expresó su amor y admiración hacia Máximo, resaltando su fortaleza y capacidad de superación, especialmente en su enfrentamiento con un cáncer cerebral hace cinco años.

"Mi adorado Máximo Bolocco, hoy se cumplen 20 años desde tu llegada a este mundo y cada día me asombra más la fortaleza de tu alma", compartió Bolocco, reconociendo el coraje de su hijo durante momentos desafiantes. Rememorando el diagnóstico del cáncer cerebral, enfatizó la entereza que marcó a su hijo en su lucha contra la enfermedad.

La publicación también resaltó las cualidades personales de Máximo, describiendo su eterna sonrisa como un escudo frente a las adversidades y destacando su sensibilidad, humildad, amor, humor y optimismo.

Bolocco, visiblemente orgullosa, expresó su felicidad al ver a Máximo disfrutando de su vida adulta, involucrándose en sus estudios universitarios y planeando un futuro lleno de entusiasmo.

En respuesta a este mensaje conmovedor, Máximo expresó su amor por su madre con un sentido "Te adoro, mamá", demostrando la cercanía entre ambos a pesar de los desafíos y la distancia.

Entre los mensajes de apoyo destacó el de Antonella Menem, hija del expresidente Carlos Menem, transmitiendo sus buenos deseos y resaltando la humildad y personalidad de Máximo.

Sin embargo, este vínculo estrecho no fue siempre así, ya que Máximo, nacido en Santiago de Chile en 2003, tuvo una relación limitada con su padre, el expresidente argentino Carlos Menem. En una entrevista anterior, Máximo mencionó la escasa interacción con su padre, atribuyendo esto a diversas circunstancias, incluida la avanzada edad de Menem y las restricciones para estar a solas con él.

El joven relató su experiencia durante la operación a la que fue sometido a los 14 años, aunque reconoció la falta de recuerdos claros al respecto. A pesar de la situación, siempre mantuvo una actitud positiva y una confianza inquebrantable en su recuperación.

A lo largo de los años, el contacto con Carlos Menem fue limitado, siendo una visita en la clínica donde estuvo internado uno de los pocos momentos en los que Máximo pudo conectar con su padre de manera más íntima.

