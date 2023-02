El video de Daniela Christiansson, pareja de Maxi López, con sus impactantes cambios físicos durante el embarazo

"Estar embarazada es una de las experiencias más hermosas del mundo pero: Ya he ganado 15 kg en 7 meses. Tengo marcas que no desaparecen", comenzó Daniela Christiansson su extenso posteo en Instagram.

Y remarcó: "Tengo varices, tengo celulitis. Mientras cuido mi cuerpo, hago ejercicio y me mimo. Tengo acidez estomacal, tengo hinchazón. No me siento cómodo sentado, acostado o de pie. Me duele el cuerpo, todo es pesado, tengo complicaciones".

"A veces tengo miedos, dudas, puedo estar nerviosa y llorar. ¡Y paso! Pero sinceramente, todo esto no me molesta ni me desanima. Todo es normal y todo estará bien. Acepto y abrazo todo esto con amor. Me preparo física y mentalmente, me educo, leo y aprendo mucho, me siento fuerte y positiva", se sinceró sobre esta desconocida y mágica etapa que transita.

"Estoy feliz embarazada, estoy llena de amor y se lo paso a mi bebé. La experiencia más bonita que me espera y sin duda aún más difícil que el embarazo pero no me asusta, la verdad es que no puedo esperar", explicó Daniela.

Y cerró: "Porque mi mente es más fuerte que cualquier cosa. Estoy sereno. Sí, estar embarazada, crear un bebé, en realidad es algo que depende casi por completo de la madre durante 9 meses. ¡Pero es lo más natural del mundo! No seas demasiado duro contigo mismo. ¡Estás haciendo lo mejor que puedes! Eres capaz y tienes la fuerza. Recuerda eso también y disfruta cada momento".

Daniela Christiansson.jpg

Daniela Christiansson reveló qué es lo que menos le gusta de Maxi López

Daniela Christiansson está en pareja con Maxi López hace más de ocho años y en pocas semanas cumplirán el sueño de formar una familia con la llegada del primer bebé.

En una entrevista con la revista ¡Hola!, la modelo sueca reveló que hay un aspecto en la personalidad del ex futbolista de Barcelona y River Plate que no le gusta. Y lo dijo sin vueltas.

"Lo que menos me gusta es que es de Aries, muy orgulloso y de llevar la contra", expresó la rubia en charla con el citado medio.

Y además destacó los aspectos positivos del ex de Wanda Nara: "Me enamora que siempre me hace reír, él es hermoso, y sigo sintiendo la misma magia después de casi nueve años. Es muy especial...".

"Es una persona muy buena, generosa y me apoya en todo. También me gusta cómo se hizo de abajo con su carrera”, destacó Daniela Christiansson sobre Maxi López.