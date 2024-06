El video del alocado festejo de cumpleaños de Flor Vigna en Tailandia: amigas, tragos, fuego y mar

Flor Vigna se divierte allí con amigas en su nueva etapa de soltera y mostró imágenes de cómo recibió su cumpleaños con mucha música, tragos, fuego en la arena y baile, en un clima de fiesta total.

Embed

“Empezando mi cumple con gente de todas partes en Koh Tao, Tailandia”, expresó Vigna en una de las postales que compartió desde su cuenta de Instagram.

Y agregó en otra imagen donde se la ve a pura felicidad a orillas del mar: “Acá ya empezó el 11/6 y fue el cumpleaños más bizarro que tuve”, comentó.

Flor Vigna días antes había reflexionado sobre este viaje especial al exterior por el momento personal que atraviesa por su reciente separación de Luciano Castro tras más de dos años juntos.

"Mis amigas me enseñan a mirar todo diferente. Más simple, más libre y más audaz. Me hacen bien muy bien", indicó emotiva y contando que está conociendo a otros turistas de todas partes del mundo.

flor vigna tailandia.jpg

flor vigna tailandia cumpleaños 2.jpg

flor vigna tailandia cumpleaños 1.jpg

flor vigna tailandia cumpleaños.jpg

Se supo un dato clave sobre la próxima canción de Flor Vigna, dedicada a Luciano Castro

Flor Vigna se encuentra de vacaciones en Tailandia y mientras disfruta de unos días de desconexión en la playa con sus amigas se supo que está preparando su próxima canción dedicada a su ex, Luciano Castro.

"Ella se iba a ir medio sola y después iba a llegar el chico con el que ella andaba pero al final no. Entonces, se fue con amigas", comenzó contando Paula Varela en Socios del Espectáculo, El Trece.

Luego aclaró que por la momento la cantante no tiene una fecha de vuelta planeada y explicó: "Flor me dice que está viajando, recorriendo y que, por ahora, no piensa volver salvo que le surja algo de trabajo".

Finalmente, la periodista se centró en el plano laboral y adelantó la charla que tuvieron acerca de su próximo lanzamiento. "Fue todo hecho por ella. Lo puso a trabajar a su padre, que tiene un vivero. Todas las plantas que se van a ver en el video son de él", aseguró.

Y concluyó con el dato más esperado: "Yo le pregunté si el tema estaba dirigido para Lucianito Castro y me dijo que sí pero que lo escribió antes de saber lo de Griselda Siciliani".