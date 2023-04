El video del provocativo y sensual topless de Mariana Genesio Peña: "Yo..."

El conductor Fer Dente indagó un poco más y le preguntó si la posibilidad de ser mamá era un proyecto a corto plazo: "No, no en este momento no puedo ni comprarme un loro", bromeó ella.

Lo cierto es que en estos momentos, Mariana Genesio Peña se encuentra disfrutando de unos días de descanso en el exterior y sorprendió a sus seguidores de Instagram con un video haciendo topless con un maravilloso paisaje de fondo.

"Yo sigo acá", expresó la cordobesa junto al emoji de un sol en el posteo donde se muestra con su pelo tapando sus pechos y tomando un café por la mañana.

La imagen que compartió recibió muchos likes en poco tiempo y comentarios a puro elogio por si figura, sin precisar el lugar donde se encontraba descansando.

La insólita anécdota de Mariana Genesio Peña con un reconocido actor español de La casa de papel

Mariana Genesio Peña contó una divertida anécdota que le sucedió mientras estaba en un festival de cine en Europa. La actriz reveló en América Top Ten que le pidió una foto a un importante actor de La casa de papel, pero tuvo que googlear quién era.

“Estábamos en San Sebastián, en una fiesta. Nos encontramos con los elencos de películas argentinas como Juan Minujín o 1985, fue muy divertida. En una estaba uno de los chicos de La casa de papel, uno de los más jovencitos”, dijo sin poder ubicarlo.

“Ya era tarde, mis amigas se habían ido y yo me quede, estaba el chico este de La casa de papel y me acerqué para conversar con él”, dijo.

“Cuando me acerqué me pregunté cómo hacía para hablar con él y me di cuenta que no sabía el nombre, entonces lo google. Pongo La casa de papel, me aparece todo el elenco, apretó en la foto de él y me pongo a hablar con él”, continúo y descubrió que se trataba de Miguel Herrán.

Mariana le pidió una foto de “cholula”: “El agarró mi teléfono y se vio googleado. ´A que no te sabías mi nombre”, contó que le dijo, cerrando la vergonzosa anécdota.