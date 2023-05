El video de Juan Reverdito para entrar al Bailando 2023 causó indignación en las redes: "Andá a..."

Embed

Después de bailar los dos géneros, Juan Reverdito dejó demostrado que el baile no es lo suyo y en las redes sociales lo fulminaron.

"Tienen el encanto de un dolor de muelas"; "Dos robles"; "Medio tosco Juan siempre pendiente de su partner, mi puntaje es secreto pero no es muy bueno"; "Sentí tanta vergüenza"; “Andá a manejar el taxi, mostro”; “0 dignidad”; "El papel lamentable que está haciendo, pobre pero solo genera vergüenza ajena"; "¿No es más digno trabajar?; "Alguien que le imprima un CV o le arme un LinkedIn", fueron algunos de los maliciosos mensajes que los internautas escribieron.

Se desató la guerra entre los ex participantes de Gran Hermano por conseguir un lugar en el Bailando 2023

Si bien varios ex participantes de Gran Hermano 2022 están formando una carrera en los medios y les llueven propuestas laborales, algunos no gozan de esos privilegios.

Por eso es que Juliana Díaz y Juan Reverdito, ex concursantes de la casa más famosa del país, buscan tener un lugar en el Bailando 2023 de Marcelo Tinelli.

El lunes, cuando Tinelli estuvo en el piso de LAM (América TV), se vio un cartel que dejaron los fanáticos de 'Tini' en la puerta del canal. “Juli (Juliana Díaz) y Maxi (Maxi Giudici) al Bailando para que explote la pista. Las maxilianas los apoyamos y los amamos”, decía el pasacalle sobre la pareja que se formó dentro del reality.

Pero esto no fue todo porque horas más tarde los fanáticos de Juan Reverdito agregaron un cartel sobre el de 'Tini' y Maxi. "Tinelli, llevame al Bailando. No puede faltar un cuervo en la pista. Hacelo por los colores del ciclón. Juan Reverdito”, se puede leer.

Como era de esperarse, el pasacalle del taxista desató la furia de Juliana. “Pobre loco, ni intentando es buena leche”, escribió la ex participante en Twitter.

Reverdito le respondió a través de sus historias de Instagram y se desentendió del tema: “Jaja yo no tapé nada y no puse nada. Besitos a la gilada”.

El Ejército de LAM, desde las redes, replicaron la guerra entre los ex participantes y Juliana les respondió las historias: "Pone "llevame" y dice que él no lo hizo, qué poca creatividad que tiene, hasta el video me copió. Lo bueno es que a nosotros nos dieron la sorpresa como una muestra de cariño de parte de nuestro fandom. Él lo tuvo que pagar".