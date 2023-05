El video de la casa de Antonio Gasalla, que permitiría esclarecer el robo millonario que sufrió

Según contaron en el noticiero de Soledad Larghi y Rolando Graña, las imágenes fueron grabadas por una amiga de Antonio, que acusada de haberse llevado bienes del cómico.

Embed

Para demostrar su inocencia, la mujer entregó este material a la Justicia. Y, además, solicitó las cámaras de seguridad de la zona para que quede comprobado que ella se retiró del departamento apenas con una pequeña cartera.

En medio de la preocupación por la salud del artista, se supo que le sustrajeron obras de arte, muebles y hasta una suma de dinero, que tenía en su caja fuerte. Se habla de medio millón de dólares. Los familiares de Antonio intentan dar con los autores del robo y recuperar parte de los bienes que se llevaron.

antonio gasalla.jpg

Se supo qué enfermedad afecta a Antonio Gasalla: "Hay que decir las cosas como son"

La semana pasada, el actor y humorista Antonio Gasalla fue trasladado al Sanatorio Otamendi por orden de un juez, a pedido de su familia, que intenta lograr la curatela para cuidarlo y proteger sus bienes.

Este viernes en LAM (América TV), Ángel de Brito contó detalles del estado de salud del reconocido artista. "El primer día de internación fue con mucha tranquilidad. Se adaptó bien. Está de buen humor", reveló.

Embed

"Ya lo empezaron a compensar clínicamente. Está muy bien atendido. Está de buen humor, a pesar de la situación", agregó el conductor, que siempre tuvo una vínculo cercano con el cómico.

Ángel precisó cuál es el diagnostico que le dieron los médicos a la familia. "Hay que decir las cosas como son. Yo daba vueltas para no decir Alzheimer. Me costaba porque era algo que la familia había mantenido en la privacidad... después me autorizaron a contarlo", indicó.

Por último, el conductor dijo que la noticia generó conmoción entre sus afectos cercanos. "A todos nos da tristeza este desenlace. Hoy lo fue a ver su familia me dicen que está muy bien atendido", finalizó.