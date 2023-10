El video de la emotiva sorpresa al aire de Chiquito Romero a Eliana Guercio luego de ser el héroe de Boca en Brasil

“Qué hermosa historia de amor. Él viene de jugar y le va a dar un beso”, dijo Costa al verlo entrar a Chiquito al estudio. “Gritemosle por el balcón que no se vaya. Esto demuestra que si no te llama es porque no tiene ganas. Porque el chico viene”, sumó Maju Lozano.

“Estábamos haciendo el programa y la Guercio bajó corriendo. Está Chiquito Romero que pasó a saludar a la Guercio, a puro beso con Chiquito, después del triunfo de Boca anoche. Eso es amor, se vino de Ezeiza acá”, explicó el conductor Santiago del Moro.

Eliana no pudo contener las lágrimas al escuchar hablar a Romero y relatar el difícil proceso que atravesaron en familia por la lesión en la rodilla que tuvo a maltraer durante muchos años.

Embed

“A lo largo de lo que fue mi carrera hemos luchado bastante nosotros. A ella no le gusta mucho que lo diga pero hemos luchado contra 15, 16 o 17 años contra una rodilla bastante molesta, inquieta. Esta última operación que me tocó el año pasado en Boca con el doctor Batista nos cambió la vida a los dos, a todo el mundo", expresó Chiquito Romero.

Y añadió: "Pasó a ser una rodilla como cuando tenía 16 años, una rodilla nueva, sin líquido, sin dolores, sin molestias. Me permitió volver a laburar de la mejor manera. Hoy en día poder disfrutar este presente para nosotros es espectacular. Demostrarle nuevamente a todo el mundo que uno está entero, activo, que uno puede. Porque se han dicho tantas cosas el año pasado... Por ahí no era para matarme a mí, era para matar a la dirigencia de Boca".

Y remarcó: “Tengo una cabeza bastante particular. Nunca me molestó una crítica. Sé quién dijo cada cosa, eso sí, porque soy una persona que le gusta estar informada. Pero no me toca a mí, no me llega, por ahí le afectaba más a ella (Guercio) que a mí. Pero a mí no”.

“La Guercio que no para de llorar porque ella conoce la interna, el sufrimiento”, dijo el conductor viéndola tan conmovida.

“Conozco el laburo y no bajar los brazos. La verdad que más allá de lo que uno pueda colaborar, si no está en él esa fuerza interior, es como todo. Vos podes, vos podés, pero soy yo el que tiene que ir, hacer la rehabilitación, hacer el ejercicio, que te duela, es un montón. Él tuvo de verdad un laburo durante muchos años de locos", destacó Eliana Guercio.

Y cerró: "Como todo el mundo con problemas. Vivir con dolor, porque es vivir con dolor, fue muy duro. Después se acostumbró... Y que ahora, yo soy de Boca, estando acá haya podido estar como está ahora me hace feliz porque sé que lo puede disfrutar, que no llega a mi casa a ponerse el hielo. Fueron 14 años”.

chiquito romero.jpg

Eliana Guercio cuestionó con todo a Yanina Latorre por su feroz pelea con Carmen Barbieri

Yanina Latorre tuvo una tremenda confrontación al aire con Carmen Barbieri donde se dijeron de todo y Eliana Guercio tomó postura sobre el tema y cuestionó fuerte a la panelista de LAM, América Tv.

“Es una vergüenza esto en 2023”, disparó la esposa del futbolista Sergio Chiquito Romero en Polémica en el bar. Por su parte, Marcela Tinayre añadió: “No hay que llegar a esto, dos mujeres”.

A lo que Guercio remarcó: “Para mi, mujeres es una palabra muy grande porque mujer, es mujer con todas las letras”.

“Si queres, por una cuestión de amorosidad pero no distinguir entre lo que es una mujer y una persona totalmente violenta, desubicada, agresiva, que se gana un lugar en la televisión denigrando gente”, continuó Eliana.

Y ahí Gabriel Schultz le preguntó: “¿De quién estás hablando?”. “De Yanina Latorre. Es la única capaz de hacer lo que hace ella y por eso ocupa un lugar en la televisión y es lamentable”, le respondió ella.

“Decimos 2023, nos deconstruidos y nos cuidamos, que no hable del cuerpo del otro… Y las miserias más grandes…”, expresó Eliana sin poder terminar la oración ya que Gabriel la interrumpió: “¿Y qué querés? ¿Qué se quede callada mientras le dicen cornuda? ¿Qué queres que haga Yanina?”.

"Ser cornuda no es tan grave", aportó Marcela Tinayre. Y Guercio siguió contra Latorre: “Hay un límite que se sobrepasó por mucho. La experiencia te hace madurar, hay un límite que se sobrepasó”, opinó.

Alfa, en tanto, analizó: “Creo que hay un límite de llevar una confrontación personal a un programa público”. Y Eliana cerró: “Porque hay gente que vive de eso y sin eso no sería nadie”.

Al ver esto, Yanina Latorre no se guardó nada y le contestó primero a Alfa y luego a Guercio: “¡Mirá! ¡Pará, pará! ¡Alfa que se vanagloria del intento de suicidio de Maxi…fin de mi comunicado, fin de la respuesta!", comenzó.

"¡Y Eliana Guercio no puede hablar de violencia cuando se paró en un estudio de televisión y lo fajó a Polino! Fin de la respuesta hermosa", siguió la panelista.

Y cerró: "¿Vos hablas de violencia? Yo tengo pico, tengo sustento y tengo data. Vos te la pasaste peleando. ¡Polino la insultó y están ahí tirándose agua bendita! ¡Están todos locos! La voy a llamar a Marcela”.