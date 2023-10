Eliana Guercio cuestionó con todo a Yanina Latorre por su feroz pelea con Carmen Barbieri

A lo que Guercio remarcó: “Para mi, mujeres es una palabra muy grande porque mujer, es mujer con todas las letras”.

“Si queres, por una cuestión de amorosidad pero no distinguir entre lo que es una mujer y una persona totalmente violenta, desubicada, agresiva, que se gana un lugar en la televisión denigrando gente”, continuó Eliana.

Y ahí Gabriel Schultz le preguntó: “¿De quién estás hablando?”. “De Yanina Latorre. Es la única capaz de hacer lo que hace ella y por eso ocupa un lugar en la televisión y es lamentable”, le respondió ella.

“Decimos 2023, nos deconstruidos y nos cuidamos, que no hable del cuerpo del otro… Y las miserias más grandes…”, expresó Eliana sin poder terminar la oración ya que Gabriel la interrumpió: “¿Y qué querés? ¿Qué se quede callada mientras le dicen cornuda? ¿Qué queres que haga Yanina?”.

"Ser cornuda no es tan grave", aportó Marcela Tinayre. Y Guercio siguió contra Latorre: “Hay un límite que se sobrepasó por mucho. La experiencia te hace madurar, hay un límite que se sobrepasó”, opinó.

Alfa, en tanto, analizó: “Creo que hay un límite de llevar una confrontación personal a un programa público”. Y Eliana cerró: “Porque hay gente que vive de eso y sin eso no sería nadie”.

Al ver esto, Yanina Latorre no se guardó nada y le contestó primero a Alfa y luego a Guercio: “¡Mirá! ¡Pará, pará! ¡Alfa que se vanagloria del intento de suicidio de Maxi…fin de mi comunicado, fin de la respuesta!", comenzó.

"¡Y Eliana Guercio no puede hablar de violencia cuando se paró en un estudio de televisión y lo fajó a Polino! Fin de la respuesta hermosa", siguió la panelista.

Y cerró: "¿Vos hablas de violencia? Yo tengo pico, tengo sustento y tengo data. Vos te la pasaste peleando. ¡Polino la insultó y están ahí tirándose agua bendita! ¡Están todos locos! La voy a llamar a Marcela”.

Carmen Barbieri rompió en llanto al hablar de Yanina Latorre y arrojó: "Esta no te la voy a dejar pasar"

Carmen Barbieri rompió en llanto en Mañanísima, Ciudad Magazine, al hablar de su feroz pelea con Yanina Latorre y luego de escuchar el fuerte descargo de la panelista en LAM, América Tv.

"¿Cómo dice esto de un hombre que está muerto? Está hablando de Santiago (Bal), el papá de mi hijo no se puede defender. ¿Cómo habla de un hombre que está muerto?", dijo quebrada la conductora.

Y agregó indignada con la panelista: "¿Cómo permiten esto? Un hombre que sufrió tantos años cáncer y murió en mis brazos. Sí, me engañó y me separé".

"¿Cómo permiten que esta señora siga ensuciando la vida de la gente? ¿Cómo le permiten que tenga el derecho de cagar... en todo el mundo?", siguió Carmen Barbieri.

"Hacele juicio a esta señora porque es terrible lo que está haciendo (le dijo a su abogado). Esta no te la voy a perdonar. No estoy nerviosa, estoy indignada", explicó.

Y cerró: "Yo nunca me metí en la vida de nadie, mi trabajo es digno. Siempre con mis cosas hago humor, no con otra gente. Es mi vida. Me estás lastimando, ¿querías eso? Lo lograste".