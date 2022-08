El video de la increíble sorpresa de Michael Bublé a un participante de La Voz Argentina 2022

Iván Papetti asombrado La Voz Argentina.jpg El asombro de Iván Papetti en La Voz Argentina 2022 al ver el saludo de aliento y felicitación por parte de Michael Bublé.

Así, tras su poderosa interpretación de uno de los hits de Rick Astley de fines de los '80, Never gonna give you up, los 4 teams lo aplaudieron y tanto La Sole como Lali se lamentaron haberlo dejado escapar de sus equipos durante la competencia del reality. Y ante tanto halago el conductor de La Voz Argentina 2022, interrumpió el intercambio de los jurados para anunciar: “Atención, porque ustedes me dicen que son fans de Papetti, pero también tiene un fan internacional”.