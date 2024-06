El video con la profunda reflexión de la China Suárez por el día del padre: "Me considero una mujer con mucha suerte"

"Yo elegí a las personas que después elegí formar una familia pero conozco muchos casos donde son excelentes personas en principio como novios, y después son pésimos padres”, explicó la China Suárez.

“No creo que sea solamente la elección de una, sino la responsabilidad y la elección de esos hombres que deciden o no paternar. Así que yo tengo mucha suerte, me considero una mujer con mucha suerte, la verdad”, continuó.

Y destacó sobre los actores y su colaboración como padres: “Cumplen perfectamente su rol de padres entonces yo puedo trabajar, puedo tener mis días libres o viajar o lo que sea, y eso es gracias a que tengo padres, que son ex parejas, que cumplen muy bien ese rol y que puedo confiar completamente en ellos porque lo hacen muy bien”.

“Me gusta reconocérselos y decírselos y también estoy orgullosa obviamente de la familia que logramos, y eso es algo que también me enseñaron mis papás. Me puse profunda, yo crecí con padres separados y divorciados pero por suerte con ningún trauma porque siempre tuvieron buena relación", se sinceró la China Suárez.

Y cerró: "Para mí es importante esto que digo por eso feliz día a los que cumplen el rol de padres, que son cariñosos y que le regalan su tiempo, risas y lindos momentos a sus hijos”.

En tanto, en otra historia en Instagram, la China comentó feliz: “Qué suerte tuvieron mis hijos con los padres que tienen. Siempre seremos familia y estoy orgullosa de lo que logramos".

En pleno romance con la China Suárez, Lauty Gram reveló cuánto padece la exposición: "Es feo que..."

A sus jóvenes 22 años, Lauty Gram vive un gran momento al haber logrado instalarse como cantante e influencer, así como también al haber conquistado a la polémica Eugenia China Suárez.

Y si bien en su visita a Noche al Dente, América Tv, evitó referirse abiertamente a su actual relación con la actriz, sí habló sobre cuánto padece la exposición mediática.

“Desde el momento 1 que vos decidís filmarte y subirlo a las redes, estás firmando con las plataformas de todo el mundo de que pueden hablar, opinar o comentarte lo que se les dé la gana, sean comentarios buenos o comentarios malos”, explicó relajado sobre el foco que los medios actualmente hacen sobre él.

“Hoy en día no me importa salir en los portales de noticias. Capaz en los primeros años te bajoneás un poco. ‘Uh, qué paja que estén diciendo esto’. Pero hoy en día ya está. Mirá si me voy a poner triste porque X persona diga tal cosa o comenten lo otro. Es re feo que hablen de la vida privada, sobre todo si no lo compartí yo o es algo de lo que no quiero hablar”, reconoció Lauty frente a un atento Fer Dente.

Y ante a la consulta de si enoja, responde o no dice nada, el tiktoker fue tajante. “Cero, no digo nada. Pero hace poco me subieron una foto que me saqué, una selfie, y a un costado estaba el envoltorio de un chicle. ‘Preservativo en la mesa de Lauty Gram’, pusieron. Que de última, no tiene nada de malo que haya un preservativo en la mesa. Hay que usar. Pero imaginate a lo que quieren llegar, lo que quieren inventar para con un envoltorio salgan a decir cualquier cosa”, graficó al influencer sin pelos en la lengua.