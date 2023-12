El video de la reacción de los abuelos de Nico Occhiato por el tatuaje que les dedicó

"Cuando vi la foto me emocioné un montonazo, no me había dado cuenta, no entendía nada", expresó Conce al ver de cerca el tattoo de Nico dedicado a ellos.

Embed

"Sí, son ustedes. Están iguales. Son ustedes en ShowMatch", le decía el conductor al ver las caras de suma sorpresa de sus abuelos.

Desde sus historias de Instagram, Nico Occhiato reflejó el momento en que les mostraba el tatuaje a sus amados abuelos: "No lo habían visto ni les dije nada que me iba a hacer ese tatuaje", precisó.

Y luego Nico, quien está en medio de rumores de romance con Flor Jazmín Peña, remarcó al ver la sorpresa de su abuela: "No lo puede creer jaja".

nico occhiato tatuaje abuelos.jpg

Estefi Berardi afirmó que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña tienen un romance: "Pasa de todo"

Los rumores de romance entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña vienen desde hace tiempo, y Estefi Berardi aseguró que los conductores de Luzu TV están saliendo.

Berardi, quien viajó a Miami para los Martín Fierro Latino, contó que estuvo en el avión con Occhiato y Peña, y expresó: "Para mí hay toda la onda, se re nota que andan, pero es como que se tratan como desconocidos. Como que fuerzan el que parezca que no pasa nada, pero pasa de todo, tengo esa sensación".

En un móvil con Mañanísima, El Trece, detalló: "Se sentaron juntos. Flor en un momento se quedó dormida y se apoyó en el hombro de él". Majo Martino, por su parte, afirmó: "A mí me dijeron que pasa de todo".

Berardi también sumó: "Él, después de Flor Vigna, nunca más blanqueó una novia, de llevarla de la mano por la calle, no blanquea con Flor (Jazmín) a ese nivel, pero por ahí porque no son tan oficiales".