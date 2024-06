El video de Maite Peñoñori y su marido demorados por un patrullero en Estados Unidos: el dramático momento

“Parados por primera vez por la policía en Estados Unidos. ¿Viste que te para la policía, te dicen que dejes las manos en el volante, que no digas nada…? Hicimos así, vino el oficial, nos pidió los papeles, la licencia a Martín”, contó la ex angelita en pleno control policial mientras trataba de no moverse.

Embed

Al parecer, su esposo tenía la intención de estacionar el vehículo y aunque iba muy despacio, se pasó una señal de alto, por lo que fue inmediatamente parado por las fuerzas de seguridad.

“Para mí no cometiste ninguna infracción, gordi. Veremos cuánto nos sale esta jodita…”, dijo Maite Peñoñor antes de recibir el acta de infracción con el importe abonar: 179 dólares.

“Primera multa en Estados Unidos. ¿Declaraciones? Porque es toda tuya, dice tu nombre… 179 dólares”, le dijo la periodista a su pareja luego del inconveniente.

A lo que el hombre comentó entre risas: “No voy a decir que vos me distrajiste…”. Y Maite le retrucó: “Hacete cargo, no frenaste en el stop, papito… No frenaste cuatro segundos”.

maite peñonori multa estados unidos.jpg

Maite Peñoñori contó cómo fue su experiencia en Israel: "Caminé por los restos de casas masacradas..."

La periodista Maite Peñoñori viajó a Israel para mostrar, desde adentro, cómo se vive el conflicto en Medio Oriente, y desde sus redes sociales compartió sus impresiones y las experiencias de algunos testimonios sobre la guerra.

“Todavía estoy procesando y digiriendo todo lo que vi y escuché en estos días. Ahí estuvieron mis ojos y necesito compartirlo con ustedes. Vi la mirada triste pero sin odio de Silvia, que tiene a sus hijos aún secuestrados", comenzó diciendo en su publicación de Instagram la ex panelista de LAM América Tv.

Y sumó: "Caminé por los restos de casas masacradas por los terroristas donde vi colchones llenos de sangre. Sentí ese miedo que sienten estos pueblos cuando escuché explosiones cerca”.

En ese posteo, Peñoñori subió algunos fragmentos de las entrevistas que hizo, y uno de ellos dice: "Después del 7 de octubre estuvimos un mes paralizados, sin ir a trabajar. Pero tuvimos que salir adelante, con hijos en combate, con funerales de jóvenes, sin noticias de nuestros secuestrados. Y con el mundo dándonos la espalda".