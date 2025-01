El video que Wanda Nara publicó para exponer a Mauro Icardi

Embed

Wanda no concretó la operación, pero sí lo hizo Mauro. "La semana pasada compró la casa de mis sueños. Yo le había dicho: 'cuando te retires, quiero que vivamos acá con nuestros hijos'", señaló en el programa de Ángel de Brito.

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, la mediática compartió un video que grabó cuando fue a ver dicha propiedad junto su amigo Kennys Palacios.

En LAM, Wanda anticipó que irá a la Justicia para reclamar por esta propiedad. "La casa es mía porque Mauro la compró estando casados. Hizo todo mal. Se apuró. Conozco al escribano que estuvo en la firma. Dijo que estamos separados de hecho y es mentira porque no existe una separación de hecho", sentenció.

El grave testimonio de Wanda Nara sobre las amenazas que recibe de Mauro Icardi: "Juró destruirme"

Este jueves Wanda Nara se cansó de todo y llamó al aire a Ángel de Brito en LAM (América) para desahogarse sobre el calvario que vive con Mauro Icardi.

“Hay un montón de gente del ambiente que está cobrando mucho dinero para hablar mal de mí. Mauro cuando se fue de mi casa juro destruirme y pagar lo que tenga que pagar para arruinarme la vida”, expuso la conductora.

Luego dio detalles y enumeró: “Me amenaza con videos íntimos, que debe tener un montón, porque vivió conmigo 12 años y tenía más de 60 cámaras. Todas las imágenes las tiene el. Todo esto está en las denuncias pero sé que también hay un montón de periodistas que cobran dinero”.

“Él se fue con una advertencia muy clara: si vos te vas te voy a destruir. Pero no me lo dijo a mí, se lo dijo a mi mamá, a Kennys, a todas mis amigas. Dijo, yo me voy a agarrar a las más fácil de argentina, la voy a poner donde la tenga que poner y te voy a destruir”, siguió.

Además, aseguró: “Yo tuve bastantes amenazas físicas, verbales, situaciones muy complicadas para que salgan a defenderlo sin saber. A veces no hay que hablar si no conoces la historia".

“Me parece muy doloroso, que sabiendo yo tengo leucemia, me dé de baja la obra social y no me notifique. Ninguna otra obra social me tomaría, y yo tengo muy altos los remedios”, agregó completamente quebrada.