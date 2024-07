El video de Ricky Maravilla que se volvió viral por su supuesta nueva cara: la explicación del cantante

Embed

En charla con el portal Teleshow, Ricky Maravilla enfrentó la polémica en las redes que se generó y aclaró que no pasó por el quirófano.

“Nada que ver, no me hice ningún retoque estético. Lo que pasó es que pusieron un filtro y surgieron todo tipo de comentarios. Desde esta mañana está sonando mi teléfono, pero nada que ver”, dejó en claro el cantante de cumbia nacido en Salta.

Y remarcó: “¡Estoy muy bien! Cuando te ven bien te tratan y cuando te ven mal te maltratan, estoy bárbaro. Es lo que puedo decir… A veces en los canales de televisión algún maquillaje te ponen y eso es muy superficial, les envío fotos de mi estado actual para que vean cómo estoy sin filtro”.

ricky maravilla video viral.jpg

Escandalosa pelea entre Ricky Maravilla y su novia: discusión en la calle, insultos y un abrupto final

A mediados de marzo se conoció que Ricky Maravilla se separó de Taky Natali luego de 15 años en pareja. El motivo de la ruptura habría sido una infidelidad.

En Socios del espectáculo, El Trece, mostraron una feroz discusión que tuvo el artista con su ex en la puerta de la casa que compartían.

"Vine a buscar mis cosas. ¡Abrime la puerta!", fue el reclamo que Taky le hizo a Maravilla. "No quiero hablar más. No quiero más problemas", fue la respuesta del músico.

"Bueno, me llevo el auto, todo me voy a llevar... Abrime la puerta, imbécil", le insistió la rubia. Ricky ingresó al domicilio para evitar confrontar con su ex.

"No aguanto más, quiero entrar, es mi casa también", le exigió Taky. Después de unos minutos, el cantante le dio una valija, con ropa, disfraces que usaban en la intimidad y otras pertenencias de ella.