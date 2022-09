El video viral del día que Gerad Piqué rechazó a Shakira en público

image.png

Si bien el video tiene unos años, los usuarios de las redes lo reflotaron con la intención de demostrar que Piqué nunca quiso mucho a la colombiana.

El clip pasó desapercibido en ese entonces, porque todo parecía ir viento en popa. Sin embargo, hoy, tras separarse luego de 12 años juntos y dos hijos juntos, tomó mucha relevancia.

Apareció un joven que dice ser hijo de Shakira y le reclama muchísima plata

Santiago Alarcón, un actor colombiano, debió hacer un video para aclarar una situación que le tocó vivir con un joven que le reclama a él su paternidad y asegura a la vez que su madre es la mismísima Shakira.

En medio de su mediática separación de Gerard Piqué, ahora la cantante colombiana suma un dolor de cabeza inesperado: la aparición de este joven que asegura ser su hijo y que le reclama una buena suma de dinero.

El joven dice que nació en 1992 y fue dado en adopción y que su madre adoptiva señala que sus padres son Shakira y Santiago Alarcón.

El actor en el video contó que este joven lo acosa desde hace rato y que incluso logró colarse en uno de sus shows para hablar con él y hacerle el reclamo.

“Aquí les cuento uno de los capítulos más absurdos de mi vida. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven, cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”, explicó Santiago Alarcón en sus redes sociales.

Entonces, contó cómo lo abordó en su trabajo: “Debo reconocer que no fue para nada agresivo, pero les juro que entré en pánico, me dio miedo, y pensé que me iba a hacer algo. El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque pide 190 mil dólares”. Shakira aún no se expresó al respecto.