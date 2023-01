El violento audio que recibió la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022

"Son una porquería, qué vergüenza tener a ustedes como familia... Te escucho haciéndote la pobrecita de que no sabés por qué te llegan las puteadas. Son una familia de mierda con gente violenta, con un padre que es una cagada. Tu hermano no va a ganar, te lo digo desde ya, le falta estar en placa para tomarse el palo porque es otro pelotudo bárbaro. Así que nada, no sueñes con tener una casa gracias a la gente", le dice una mujer en dicha grabación.