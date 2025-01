Elba Marcovecchio aseguró quién filtró los terribles audios de la pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi

"Queremos que cumpla las resoluciones y que priorice a sus hijas", indicó la abogada de Icardi. Y sostuvo sobre esos audios que se conocieron: "No puede filtrarse, esos audios fueron sacados de contexto", comentó. Y calificó la aparición pública de esos audios como "una obscena exhibición".

Cuando Rafa Juli le preguntó si fue Wanda Nara quien filtró ese material a los medios, Elba Marcovecchio sostuvo: "¿Quién va a ser sino? Los canales de televisión no tienen los medios para valuar la veracidad y contexto de los audios, para eso está la Justicia".

"Nuestra conducta es otra: volcar todo en la Justicia y si hablamos algo es porque ya es grosera la exposición del otro lado y nos obliga hablar algo que deben ser cuestiones reservadas", señaló la letrada.

"Mauro quiere estar con sus hijas, es un excelente padre. Ella pidió una cautelar, que no tuvieran contacto con el padre, Mauro jamás pidió eso", dejó en claro la abogada del futbolista.

Y cerró de cara a la nueva batalla que se viene: "Las nenas vivían en Estambul con el padre durante más de un año, si uno va a las normativas tendrían que volver a su centro de vida".

Wanda Nara contó el trasfondo del polémico audio con Mauro Icardi donde destruye a la China Suárez

Hace unas horas se conoció un terrible audio de una reciente conversación entre Wanda Nara y Mauro Icardi donde discuten y la mediática apunta sin filtros contra la China Suárez, actual pareja del futbolista.

"Estaría bueno que no la llames a la nena hablándole de la hija de la prostituta que fue tu amante, no da. No da porque no son ni bienvenidas ni en mi casa ni en la tuya, entonces me parece que te tenés que ubicar", arremetió Wanda Nara en el diálogo que tuvo con su ex.

Lo cierto es que Guido Záffora dialogó con Wanda y contó en Intrusos detalles de ese audio que se filtró. Además, la mediática le confirmó que el viaje a Córdoba con L-Gante fue por trabajo y estaba programado.

"Me confirma que fue a trabajar a Carlos Paz y que está con Elian", señaló el panelista. Y contó qué le dijo: "Mantengo sola a mis hijos, tengo que trabajar hasta que el papá quiera pagar".

En cuanto al terrible audio que se conoció en el ciclo Desayuno Americano, Wanda explicó en charla con el panelista: "El audio lo habló en privado y que lo difundió el todavía 'mi marido'".

"La mentirosa que expuso a su hija yo jamás insulté a nadie (por la China), yo no mandé nada, por eso le secuestraron el teléfono a Mauro y él filtró todo", aclaró la mediática sobre ese fuerte audio.

Y el periodista remarcó sobre qué le contó ella acerca de esa fuerte conversación: "Dice Wanda que ese audio está editado".