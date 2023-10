Eliana Guercio cumplió años y recibió el regalo más especial e inesperado de Chiquito Romero

"¡Feliz cumple!", decía la torta con la forma de un corazón y los colores del club Xeneize del cual es fanática ella. "Gracias Familia hermosa los amo! @sergioromero sos todo!", expresó la ex vedette.

"Ellos me hacen muy feliz, gracias!!!", expresó emocionada Eliana Guercio en sus historias de Instagram con una postal de la celebración familiar por su cumpleaños.

Y en un posteo, la madre de Jazmín, Chloé, Meghan y Luca Gael describió profunda: "Gracias a Dios por otro año de esta vida hermosa, feliz y plena que me regaló. Gracias a ustedes amores de mi vida por todo lo que me dan. Los amo. Jaz, Chlo, Megh, Luqui, Ser, Blanquita y Robert".

"A ustedes gente copada y buena onda que me acompañan desde Insta, gracias por la buena onda y siempre los mejores deseos para ustedes. Que la vida les dé el doble de lo lindo que me brindan", agradeció a sus seguidores.

El video de la emotiva sorpresa al aire de Chiquito Romero a Eliana Guercio luego de ser el héroe de Boca en Brasil

A horas de llegar de Brasil con la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Libertadores, Sergio Chiquito Romero visitó a su esposa Eliana Guercio en el programa radial donde trabaja, El Club del Moro, LA 100.

El arquero, que tuvo una noche soñada con varias apariciones claves y tapó dos penales en la definición ante Palmeiras, visitó a su mujer apenas aterrizó de Ezeiza y contó cómo vive este momento de su carrera después de sortear varias lesiones en los últimos años.

“Qué hermosa historia de amor. Él viene de jugar y le va a dar un beso”, dijo Costa al verlo entrar a Chiquito al estudio. “Gritémosle por el balcón que no se vaya. Esto demuestra que si no te llama es porque no tiene ganas. Porque el chico viene”, sumó Maju Lozano.

“Estábamos haciendo el programa y la Guercio bajó corriendo. Está Chiquito Romero que pasó a saludar a la Guercio, a puro beso con Chiquito, después del triunfo de Boca anoche. Eso es amor, se vino de Ezeiza acá”, explicó el conductor Santiago del Moro.

Eliana no pudo contener las lágrimas al escuchar hablar a Romero y relatar el difícil proceso que atravesaron en familia por la lesión en la rodilla que tuvo a maltraer durante muchos años.

“A lo largo de lo que fue mi carrera hemos luchado bastante nosotros. A ella no le gusta mucho que lo diga pero hemos luchado contra 15, 16 o 17 años contra una rodilla bastante molesta, inquieta. Esta última operación que me tocó el año pasado en Boca con el doctor Batista nos cambió la vida a los dos, a todo el mundo", expresó Chiquito Romero.

Y añadió: "Pasó a ser una rodilla como cuando tenía 16 años, una rodilla nueva, sin líquido, sin dolores, sin molestias. Me permitió volver a laburar de la mejor manera. Hoy en día poder disfrutar este presente para nosotros es espectacular. Demostrarle nuevamente a todo el mundo que uno está entero, activo, que uno puede. Porque se han dicho tantas cosas el año pasado... Por ahí no era para matarme a mí, era para matar a la dirigencia de Boca".

Y remarcó: “Tengo una cabeza bastante particular. Nunca me molestó una crítica. Sé quién dijo cada cosa, eso sí, porque soy una persona que le gusta estar informada. Pero no me toca a mí, no me llega, por ahí le afectaba más a ella (Guercio) que a mí. Pero a mí no”.

“La Guercio que no para de llorar porque ella conoce la interna, el sufrimiento”, dijo el conductor viéndola tan conmovida.

“Conozco el laburo y no bajar los brazos. La verdad que más allá de lo que uno pueda colaborar, si no está en él esa fuerza interior, es como todo. Vos podes, vos podés, pero soy yo el que tiene que ir, hacer la rehabilitación, hacer el ejercicio, que te duela, es un montón. Él tuvo de verdad un laburo durante muchos años de locos", destacó Eliana Guercio.

Y cerró: "Como todo el mundo con problemas. Vivir con dolor, porque es vivir con dolor, fue muy duro. Después se acostumbró... Y que ahora, yo soy de Boca, estando acá haya podido estar como está ahora me hace feliz porque sé que lo puede disfrutar, que no llega a mi casa a ponerse el hielo. Fueron 14 años”.