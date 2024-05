El excluyente y firme pedido de Catalina a Furia en Gran Hermano: "No estoy ahí pero..."

“Hola, caracoles de mi vida, porque la verdad que no puedo creer que haya tantos caracoles todavía adentro de esa casa. Les quiero decir, Emma, te estoy esperando para que me hagas las tres ondas de mier… por tres puchos", comenzó Cata su mensaje.

"Les quiero decir a los Bros (el grupo de Bautista, el Chino y Nico) que dejen de ganarse todo lo que hay en esa casa. Son mis caracoles, pero ellos saben que son mis caracoles favoritos”, continuó la médica pediatra.

Y remarcó sincera: “Virginia (Demo), te adoro. Me pareces cada día más divertida y me encantaría verte en la final. Y bueno, Flor (Regidor), Darío (Martínez Corti), perdón, pero no los extraño nada, no les voy a mentir tampoco. Me parece que los originales deberían llegar a la final. Así que, besitos”.

Para el final, llegó el fuerte y sincero comentario de Cata para Juliana: “Y Furia… Furia, creo que no estoy ahí para decírtelo, pero estoy acá para mandarte este saludo y decirte que bajes 20 pueblos. Como dice Santi (del Moro), 10 está bien, 20, bájalos. Les mando un beso a todos y que gane el mejor”. "Dale, te amo", contestó la tatuada tras ver el video.

La sorpresiva defensa de Catalina a Furia tras el violento episodio con Arturo en Gran Hermano

Catalina Gorostidi sorprendió a los fanáticos de Gran Hermano, Telefe, al defender a Furia en medio del revuelo que se generó por acto de violencia de la participante contra el perro Arturo.

Sucede que en las últimas horas, se conoció un video de Juliana apartando al animal de una patada, mientras realizaba una actividad recreativa. Esto abrió un fuerte debate en las redes sociales, que culminó con muchos televidentes pidiendo la expulsión de la participante.

Sin embargo, Catalina, quien se volvió una de las principales enemigas de Furia durante sus días en el reality, se expresó en el programa de streaming Se Picó, Republica Z, y aseguró que todo "está exagerado".

“Si vos ves bien el tape no le está pegando una patada. No es que va caminando, le pega una patada y Arturo vuela. Lo está corriendo, no es la mejor forma correrlo con el pie, y lo vuelvo a repetir, pero ni lo tocó. Lo sacan de contexto, es Furia y un quilombo terrible”, aseguró.

Y por último, insistió: "El video está, pero fue para sacárselo a Arturo. Se le tira encima como jugando y Furia lo corre ¿estuvo mal? sí pero bueno, está exagerado. Si ves la imagen en cámara lenta ves como lo corre y queda como que lo pateó. No le pegó una patada".