Eliana Guercio reveló detalles de la exclusiva fiesta de 15 de Jazmín, su hija mayor

“Me gusta lo que hicimos, lo que hemos construido. Estoy muy orgullosa. No tengo ninguna predilección por ninguno, de cualquiera de los cuatro que te hable me emociono mucho. Me han cambiado la vida. Creo que a los dos nos han dado todo lo que soñamos”, agregó.

Eliana indicó que Chiquito Romero estará acompañando a su hija en un momento particular de la fiesta: "Sabés que no sé si entra con el padre. Hemos logrado que el padre baile el vals y eso ya es un montón. Creo que ella va a entrar sola. Quiere una fiesta moderna. Yo estoy fuera de órbita total".

La panelista mencionó que la Jazmín estuvo en todos los detalles: “El vestido lo eligió sola, la música la eligió sola, la decoración la eligió sola. La veo tomando decisiones de adulta, aunque sea para su fiesta de cumpleaños, y me impresiona un poco”.

Al finalizar, Eliana reveló que será una celebración con pocos invitados de la familia, solo lo más allegados. “No va a haber muchos adultos; sólo los que están presentes y son parte de su vida. Si le digo '¿Puedo invitar a fulano?', me mira y me dice: '¿A quién?'. O sea, es su fiesta y tiene la certeza de que quiere festejar sus 15 con su gente importante, y eso hay que respetarlo”, concluyó.

image.png

Eliana Guercio terminó en el piso tras intentar hacer una pirueta y pasó un papelón en Bake Off Famosos

Días atrás, en Bake Off Famosos (Telefe), Eliana Guercio quiso imitar a su compañero Damián De Santo e intentó hacer la vertical como él pero terminó haciendo un papelón.

"Damián hizo una vertical y yo que era la reina de la vertical en el barrio... yo tengo que hacer la mía, olvidate", comentó la participante en su entrevista individual.

"Hace 30 años que no la hago, pero yo hoy la voy a volver hacer", les dijo a sus compañeros en medio de un desafío. "No la hagas", le comentó uno de sus compañeros. "No, se va a romper algo. Eliana, no hagas nada te vas a romper las piernas", expresó Callejero Fino.

Guercio, entonces, se ubicó en un pasillo y trató de hacer la pirueta, pero se resbaló y terminó en el piso. "¿Estás loca?", le dijo Cami Homs cuando se acercó a ayudarla a levantarse

"Planchada en el piso, dale. No puedo volver a Lanús, qué van a decir en el barrio. De la mejor medialuna a la peor", sostuvo la participante decepcionada de su performance.