Exclusivo: Vero Lozano tendrá un nuevo programa en Telefe tras su malestar con Susana Giménez

También se dijo que Vero Lozano habría manifestado su malestar con las autoridades de Telefe por lo sucedido con los Martín Fierro ya que ella no se llevó ninguna estatuilla. Y para calmar un poco la situación, esta semana la animadora de Cortá por Lozano recibió una importante propuesta del canal de las pelotas: conducir un nuevo programa.

Según pudo enterarse PrimiciasYa, Vero será la encargada de entrevistar a los eliminados de MasterChef Celebrity en un ciclo especial que se vería los domingos a la noche.

El envio se llamará "Chef al diván" donde los famosos que queden fuera de competencia se confesarán y contarán todas sus sensaciones tras haber participado en el reality que conducirá Wanda Nara desde el próximo martes 14 de octubre. Este nuevo programa será algo similar a lo que hizo en su momento Robertito Funes Ugarte con los jugadores que iban abandonando la casa de Gran Hermano.

wanda vero masterchef

Por qué se desató una picante interna entre Susana Giménez y Vero Lozano

La semana pasada, Verónica Lozano manifestó su enojo por no haber sido la elegida en el rubro a mejor conducción femenina en los Premios Martín Fierro 2025, galardón que finalmente quedó en manos de Susana Giménez.

En una nota para Intrusos (América TV), la conductora de Cortá por Lozano aseguró que ella debía ser la ganadora y cuestionó la elección de la diva.

"Muchas injusticias, empezando por yo. Ganó Susana y Mariana Fabbiani, Mariana está bien. Merecía ganarlo yo no porque Susana no sea conductora sino porque ella tiene un montón y aparte hizo cuatro programas", señaló muy enojada Vero Lozano en charla con Paula Varela, al encender su camarita intrusa desde las mesas del salón.

De esta manera, la figura de las tardes de Telefe abrió un frente de polémica por la elección de Susana Giménez, quien solo condujo algunos programas durante el año 2024.