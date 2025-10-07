A24.com

Exclusivo: Vero Lozano tendrá un nuevo programa en Telefe tras su malestar con Susana Giménez

Tras la interna que se armó en Telefe entre Vero Lozano y Susana Giménez luego de que la diva ganara el Martín Fierro como mejor conductora una vez más, las autoridades del canal de las pelotas decidieron darle un nuevo ciclo a la animadora de Cortá por Lozano. Los detalles.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 7 oct 2025, 09:02
La última entrega de los Premios Martín Fierro dejó una ola de repercusiones y una picante interna entre dos figuras importantes de Telefe. En esta ocasión, el cruce se dio entre Verónica Lozano y Susana Giménez, luego de que la conductora de Cortá por Lozano manifestara su disconformidad con la premiación.

En una nota con LAM (América TV), Lozano apuntó directamente contra APTRA y cuestionó la decisión de premiar dos veces a la diva en una misma noche. "Me parece que Susana gane otro cuando ya había ganado uno es un montón. Más que fue un programa que tuvo pocas emisiones", señaló. Además, lanzó una declaración tajante: "No voy a ir nunca más en mi vida, a no ser que me garanticen que lo gano”.

Lejos de pasar por alto los dichos, la diva de los teléfonos no se quedó callada. En diálogo con el ciclo A la tarde (América TV), contestó sin filtros: “Que no vaya, eso es cosa de ella. A mí no me importa. No me importa, realmente”.

Giménez fue contundente con una frase que deja clara su postura sobre su trayectoria y el reconocimiento obtenido: "Cuando venga una mejor que nosotras ganará". Y agregó con firmeza: "Nadie te da un premio porque sí, durante los 36 años que hice televisión siempre fui la primera. Ninguna llegó a hacer lo que yo hice".

También se dijo que Vero Lozano habría manifestado su malestar con las autoridades de Telefe por lo sucedido con los Martín Fierro ya que ella no se llevó ninguna estatuilla. Y para calmar un poco la situación, esta semana la animadora de Cortá por Lozano recibió una importante propuesta del canal de las pelotas: conducir un nuevo programa.

Según pudo enterarse PrimiciasYa, Vero será la encargada de entrevistar a los eliminados de MasterChef Celebrity en un ciclo especial que se vería los domingos a la noche.

El envio se llamará "Chef al diván" donde los famosos que queden fuera de competencia se confesarán y contarán todas sus sensaciones tras haber participado en el reality que conducirá Wanda Nara desde el próximo martes 14 de octubre. Este nuevo programa será algo similar a lo que hizo en su momento Robertito Funes Ugarte con los jugadores que iban abandonando la casa de Gran Hermano.

wanda vero masterchef

Por qué se desató una picante interna entre Susana Giménez y Vero Lozano

La semana pasada, Verónica Lozano manifestó su enojo por no haber sido la elegida en el rubro a mejor conducción femenina en los Premios Martín Fierro 2025, galardón que finalmente quedó en manos de Susana Giménez.

En una nota para Intrusos (América TV), la conductora de Cortá por Lozano aseguró que ella debía ser la ganadora y cuestionó la elección de la diva.

"Muchas injusticias, empezando por yo. Ganó Susana y Mariana Fabbiani, Mariana está bien. Merecía ganarlo yo no porque Susana no sea conductora sino porque ella tiene un montón y aparte hizo cuatro programas", señaló muy enojada Vero Lozano en charla con Paula Varela, al encender su camarita intrusa desde las mesas del salón.

De esta manera, la figura de las tardes de Telefe abrió un frente de polémica por la elección de Susana Giménez, quien solo condujo algunos programas durante el año 2024.

susana y vero lozano

     

 

