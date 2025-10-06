A24.com

La llamativa reacción del nuevo novio de Wanda Nara al ser abordado por la prensa

Martín Migueles sorprendió con su actitud cuando el notero de Desayuno Americano intentó hacerle una pregunta sobre su relación con Wanda Nara.

6 oct 2025, 12:43
El bajo perfil de Martín Migueles quedó en el pasado desde que comenzó su relación con Wanda Nara, aunque todo indica que el empresario no estaría del todo cómodo con la exposición que implica ser pareja de una de las figuras más mediáticas del país. En las últimas horas, esa incomodidad quedó en evidencia durante un tenso cruce con la prensa a la salida de los estudios de Telefe.

Un móvil de Desayuno Americano (América TV) esperaba a la conductora a la salida de una nueva jornada de grabación de MasterChef Celebrity con la intención de obtener algunas declaraciones.

Lejos de detenerse para brindar una nota, Wanda caminó directamente hacia la camioneta en la que la aguardaba Migueles. El gesto del empresario ante la presencia de las cámaras fue elocuente: se cubrió el rostro con las manos y evitó cualquier tipo de interacción con el notero del programa.

El cronista insistió con amabilidad mientras acompañaba el paso de la mediática. “La tenemos a Wanda saliendo de grabar MasterChef, la vino a buscar Martín. ¿Podés responder alguna preguntita?”, lanzó el notero del ciclo de Pamela David. La conductora, amable pero esquiva, solo se detuvo unos segundos para sacarse una foto con una fanática que se acercó emocionada.

Sin darse por vencido, el periodista volvió a preguntar. “¿Estás con Martín? ¿Cómo vienen las grabaciones? ¿Todo bien?”, insistió. Desde la puerta de la camioneta, Wanda respondió con rapidez mientras su pareja permanecía inmóvil, con el rostro cubierto dentro del vehículo: “Bárbaro, pero hola y chau”.

Ante la falta de declaraciones, el notero optó por describir lo que veía desde afuera. “Ellos están muy románticos en la camioneta, ella se le sube encima”, comentó con picardía. No obstante, las imágenes mostraron una escena distinta a la relatada: Migueles se mantuvo serio, sin devolver siquiera el beso que la conductora le dio antes de subir, y su actitud dejó en claro que lo único que quería era abandonar el lugar cuanto antes.

Aunque el vínculo sentimental entre ambos parece avanzar, todo indica que Migueles prefiere el resguardo por sobre la exposición pública. Una postura que contrasta con el estilo mediático de su novia y que ya empieza a generar situaciones incómodas frente a los medios.

¿Wanda Nara encaró a un ex Gran Hermano en la entrega de los Martín Fierro 2025?

Días atrás se entregaron los premios Martín Fierro 2025 con la conducción de Santiago del Moro desde el Hotel Hilton de Buenos Aires y la transmisión exclusiva de Telefe.

El anfitrión se consagró como el gran ganador de la noche al alzarse con el Oro en el cierre de una ceremonia única, donde se dieron cita todas las estrellas de la televisión.

Wanda Nara dijo presente en el Hilton y protagonizó un ida y vuelta picante con el ex Gran Hermano Nacho Castañares, quien cubrió el detrás de escena de la premiación para las redes de Telefe.

El ex participante del popular reality le comentó a la mediática que la esperaban en Fuera de joda, el programa del cual él forma parte.

"Nos podés venir a visitar un día", lanzó Nacho. "Pasa que en mi tiempo libre duermo, en mi camarín", le respondió Wanda. "A dormir no te podemos invitar, pero podés venir a charlar, a tomar unos mates", retrucó el joven. "Bueno, sí, pero vení vos porque es más grande seguro mi camarín. Capaz me sorprenden y el tuyo es más grande", insistió la rubia, dejando al muchacho sin palabras.

Kennys Palacios, que estaba entre los dos, también quedó mudo con el comentario de la mediática. "Nacho, te la está dejando picando y vos estás durmiendo", remató el estilista, sonrojado ante la picardía de su amiga.

