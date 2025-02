Eliana Guercio reveló el único pedido que hizo Chiquito Romero para la fiesta de 15 de su hija Jazmín

"Algo dijo (por Romero): el vals cortito, baile con el padre y ya está. Ayer ensayamos, le tuvimos que enseñar... Muy bien el señor Romero", dijo la panelista en A la Barbarossa, Telefe.

"Es un vals muy típico de fiesta de 15 que está de moda ahora", adelantó Eliana Guercio, quien se emocionó al escuchar a su hija hablar de la fiesta de 15 que se viene.

"Le pide mucho a él buscar fotos de cuando era chica y ese es un trabajo más de mamá porque le encanta hacer eso, él no le dijo nada y lo dejamos todo para último momento", indicó Jazmín.

"Emocionada, no estoy nerviosa", dijo la adolescente por su fiesta de 15. Y adelantó que tendrá tres cambios de ropa: "Recepción, principal y segundo cambio. Recepción es color champagne, el principal es un rosa, y el segundo champagne con blanco, todo brillo con tacos".

Al evento contó que irán: "Amigos de la familia más que nada, amigos y amigos de mi hermana, que me rogó para que fueran".

Y Eliana Guercio, emocionada por las palabras de su hija, contó: "(Romero) Cuando se enteró que tenía que bailar el vals se quería morir. Y cuando se enteró que en la mesa principal van las amigas de ella".

Edith Hermida se largó a llorar en vivo en Bendita por una dura declaración de Eliana Guercio contra ella

Después de que el viernes pasado Romina Scalora estallase en LAM, América Tv, hablase de su salida de Bendita, El Nueve, como consecuencia de sus peleas con Edith Hermida, a ella se sumaron otras excompañeras de trabajo como por ejemplo Eliana Guercio.

Así, entrevistada en A la tarde, la actual analista de Gran Hermano, Telefe, fue letal con su excompañera de El club del Moro y dejó entrever que generó tal malestar en el equipo, lo que motivó en su momento su renuncia al programa de radio.

En este contexto, desde Bendita armaron un informe titulado "Hace cola para pegarle a Edith" y tras ello, Beto Casella le dio la palabra a Hermida para que pudiera hacer su descargo.

Si bien aseguró querer dar por terminado el tema de Romina, sumado a las declaraciones de Eliana, Edith Hermida confió que no le gusta ser el eje del conflicto.

“Yo siempre suelo despedirme de todos mis compañeros. A veces pasa que no me entero que se van, como me pasó con (Ezequiel) Campa. Yo de repente veo que no viene más y veo que sale del grupo de panelistas. Entonces le mando un audio a Campa, y a Franquito (Casella)”, se justificó.

“Yo suelo mandar un mensaje a las personas que no vienen más a Bendita porque soy buena compañera en este programa y siempre. Me puedo equivocar, puedo meter la pata, puedo a veces ser demasiado vehemente en algo, pero soy buena compañera”, recalcó Edith entre lágrimas y acongojada.