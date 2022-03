Eloísa, la hija de Paola Krum y Joaquín Furriel, cumplió 14 años y quiere convertirse en actriz

image.png

“Eloisa canta espectacular y no es porque sea mi hija, pero yo canto y no le llego ni al dedo gordo del pie”, dijo Paola a la revista Gente. La nena tiene un parecido de ambos: los ojos de Furriel y la sonrisa de su madre, pero sobre todo tiene un muy buen sentido del humor, es una gran comediante.

Pese a que quiere seguir en el mundo de la actuación, lo que no negociaron sus padres es la educación y recién podrá hacerlo cuando termine el colegio secundario.

“La dejaría que se dedique a la actuación porque veo que es su deseo y que lo disfruta muchísimo, pero hay que esperar un poquito más para verla porque está estudiando un montón y me parece que es un momento de enriquecimiento. Cuando empiece a trabajar está bueno que tenga la mayor cantidad de herramientas posibles para poder sentirse segura”, explicó Paola Krum.

Eloisa-furriel.jpg Eloísa con sus padres

Paola Krum y Joaquín Furriel: se supieron los motivos por los que se separaron hace 11 años

Paola Krum y Joaquín Furriel tuvieron un flechazo mientras trabajaban juntos en la obra de teatro “Sueño de una noche de verano”, en 2005 en el teatro San Martín. Inmediatamente comenzaron a salir y tres años más tarde se convirtieron en padres de Eloísa, la única hija de ambos.

“Joaquín no me entró por los ojos, me enamoré porque comencé admirarlo”, dijo Paola al año de relación que parecería que nunca terminaría.

Sin embargo, sorpresivamente en 2011 anunciaron que la relación no iba más, que estaban separados. Paola Krum y Joaquín Furriel intentaron seguir llevándose bien por la niña que apenas tenía tres años cuando se separaron.

“Tenía algo muy claro y es que quizá no funcionamos como pareja. Y sé que cuando nosotros empezamos a buscar una hija o un hijo, al día de hoy me siento orgulloso de que Paola sea la madre de mi hija, porque yo se lo dije a ella. No sabía si me imaginaba toda la vida con ella, porque no lo sabía, pero sí le imaginaba que ella fuera la madre de mi hija para toda la vida. Fue como un voto de confianza”, contó el actor en “Pampita online”.

“Lo más importante de nuestras vidas que es nuestra hija. Eso es para siempre. Somos muy conscientes de eso, pero tampoco tenemos que hacer un esfuerzo porque el cuidado mutuo sucede naturalmente. Somos una familia”, sumó en esa entrevista.

Furriel tuvo un intenso romance con Eva de Dominici pero quedó en nada. Paola se animó luego de muchos años de soltería a comenzar una relación con Ivan Espeche Gil el año pasado.