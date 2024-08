Emma Vich tras su enojo en vivo en el programa de Yuyito González: "Me fui de un lugar incómodo"

“Se enojó porque Facu Ventura le preguntó si está casado o no con Nico, su pareja”, aclaró Riva Roy a este medio luego del polémico momento que vivieron en el estudio de grabación.

“Yo la otra vez le pregunté a Nico y me dijo que no estaban casados”, le explicó el hijo de Luis Ventura y él dijo indignado: “¿Cómo te dijo que no estamos casados?”.

“Pude haber entendido mal”, aclaró el panelista y Nico le respondió: “No me preguntaste eso”. Tras este tenso momento, Emma dijo ‘bueno, vamos’, y se fue en vivo.

Tras este confuso momento, Emma Vich habló con PrimiciasYa y aclaró el motivo por el cual se fue del programa de Yuyito: "No me molesté, me fui de un lugar incómodo. Me invitaron para hablar de La Casita Trans y como no se habló nunca de eso, me fui. No fui para hablar de mi vida privada".

Emma Vich donó la casa que Bautista Mascia ganó en Gran Hermano

Esta semana, Emma Vich anunció oficialmente que la casa obtenida por Bautista Mascia en Gran Hermano 2023 será destinada a "La Casita Trans", una entidad civil cordobesa dedicada a brindar apoyo integral a niños, adolescentes y jóvenes trans desde el año 2017.

Una vez anunciado el ganador, Emmanuel contó que tanto él como Bauti habían acordado donar el premio, que era una casa: "Vamos a donar la casa de Bauti, lo digo porque él ya lo sabe. Cuando ganó el premio me dijo: ‘Emma, la casa va para donde vos digas’".

Emma, el segundo finalista de Gran Hermano contó a qué lugar donará la casa que le regaló el campeón del programa más visto de la televisión argentina: "Es una casita donde se pueden alojar los niños a los que echan de su casa por ser trans y caen en la calle".

"Es un lugar que ya existe y la idea es ampliar eso. Ahí hay psicólogos, contención. No es una ONG ni tiene nada que ver con el Gobierno", agregó.

El principal objetivo de La Casita Trans es ofrecer un espacio seguro y contenedor para que las personas trans y no binarias puedan desarrollarse plenamente, contando con el apoyo de un equipo interdisciplinario y articulando con otras instituciones.