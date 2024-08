Emmanuel Vich se enfureció y se fue del programa de Yuyito González: "¡Pará, no abandones!"

"¿Tienen ganas de casarse?", le consultó Facundo Ventura. "Pero ya estamos casados", le contestó Emma. Y ahí el hijo de Luis comentó: "Yo la otra vez le pregunté a Nico y me dijo que casados no estaban".

Embed

"¿Cómo te dijo que no estábamos casados?", reaccionó con sorpresa el invitado. Y el panelista explicó: "Perdón, aclaro que esto fue cuando surgió los rumores que él estaba dentro de la casa, yo le pregunté si eran pareja abierta estando casados y me dijo: no, casados no estamos".

"Ya que están acá, lo aclaran acá, fuera de cámara no", intervino Yuyito González al verlo un tanto incómodo a Emma. Y el marido del ex GH le dijo al panelista: "Nunca me preguntaste eso", y luego Emma se levantó del sillón y retiró rápidamente de cámara.

"No abandones eh, pará, que no se me vaya. ¿Explicame qué pasó? Me pueden contar qué pasó que no entendí nada", dijo con total sorpresa la conductora por el tenso momento que se vio al aire mientras el invitado se iba del estudio muy enojado junto a su pareja.

yuyito gonzalez.jpg

El ninguneo de Yuyito González a Fátima Florez tras un provocativo posteo

La novia del presidente Javier Milei, Yuyito González, ninguneó a la ex del mandatario, Fátima Florez, luego de que la imitadora reposteara un mensaje con la frase “la primera dama argentina”.

En A la tarde, América Tv, la conductora de Empezar el día se refirió a las comparaciones que recibe con Fátima desde que sale con el jefe de Estado: “No lo tengo en la órbita. Sinceramente no es algo que llegue a mi vida personal, ya está, fueron, pasado”.

Inmediatamente, el cronista le preguntó por el reposteo de Florez que decía “la primera dama argentina”. “Me va a imitar a mí entonces, yo no lo sabía”, respondió picante.

También le consultó si le cobraría como lo hizo Moria Casán. “Se lo regalamos, como a Norberto (Marcos). Le regalamos los créditos. Completamente", disparó. “Soy yo la primera dama, así que será que me van a imitar. Bueno, avisen che”, concluyó Yuyito divertida.