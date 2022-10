Emotivo reencuentro de Michael J. Fox y Christopher Lloyd de Volver al futuro

Embed

Lloyd, de 83 años, y Michael J. Fox, de 61, se fundieron en un fuerte abrazo sobre el escenario y recibieron una gran ovación de la gente.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales y generaron gran nostalgia y alegría entre los millones de fanáticos de la película.

La primera película de la saga se convirtió en la más taquillera de 1985 y es un clásico del cine. Fue dirigida por Robert Zemeckis.

Los actores son muy queridos por el público en general y son recordados por aquella dupla en la exitosa cinta, dándole la vida a los personajes de Doc y Marty McFly.

volver al futuro.jpg

La dura enfermedad que padece Michael J. Fox

El actor Michael J. Fox fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 1991, cuando solamente tenía 29 años. Entonces creó la fundación más grande del mundo para buscar una cura para la enfermedad.

"El Parkinson es un regalo y no lo cambiaría por nada... Personas como Chris han estado allí mucho para mí. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente", sostuvo con mucho coraje Fox.