En medio del dolor por la pérdida de su embarazo, la novia de Martín Ku le respondió a Pepe Ochoa

Este lunes en Bondi Live, Pepe Ochoa se disculpó con la pareja luego de ser duramente criticado en las redes por haber dado la primicia antes de lo esperado por ellos: “Me llamo a mí a la reflexión de qué tipo de comunicador quiero ser de ahora en adelante,".

Ante el descargo del panelista de LAM, Marisol se manifestó nuevamente en un posteo en sus historias en Instagram. “Les pido por favor parar con el hate masivo hacia el comunicador que dio la noticia de nuestro embarazo. Entiendo que no estuvo bien, pero tampoco me gusta ver cómo lo bardean. Creo que ya tiene y tienen su lección más que aprendida”, empezó diciendo.

“Los tiempos ajenos, y más los de un embarazo tan temprano, deben respetarse por algo. Los abortos espontáneos suceden más frecuentemente de lo que pensamos y duelen muchísimo, en todo sentido. Las ilusiones se van de un momento al otro, quedan los deseos por cumplir con ese bebito. Pero hoy, solo les pido paz, amor y muchos rezos. Dios sabe por qué, y yo confío en él y le entrego mi más preciado tesoro”, siguió.

Y reiteró su postura: “Por favor, basta con tanto odio en las redes, y basta de lastimar al comunicador. Me duele saber que carga con una culpa que no es suya. No estuvo linda la filtración, pero no por eso quiero que pase por este escarmiento”.

Por último, Marisol cerró: “Los quiero mucho, y leo todos sus mensajes. A quienes esperan un bebito, disfrútense, ámense y rezo porque ustedes tengan bebitos sanos, fuertes y felices. Los amo”.

image.png

Pepe Ochoa enfrentó las duras críticas tras conocerse que Martín Ku y Marisol perdieron su bebé

Al aire El ejército de la mañana, su programa en Bondi Live, Pepe Ochoa se refirió a los duros cuestionamientos que recibió tras conocerse que Martín Ku y Marisol perdieron su bebé. El periodista había dado la primicia del embarazo de la pareja del ex Gran Hermano.

"Hoy soy protagonista de esto porque fui el que contó el embarazo del Chino y Marisol", comenzó diciendo el panelista de LAM.

Y siguió: "Pude entender muchas cosas a raíz de lo que sucedió, yo al otro día salí a pedir perdón, elijo la postura de reflexionar desde mi parte humana".

Pepe enfatizó sus intenciones de disculparse con la pareja. "Me llamo a mí a la reflexión de qué tipo de comunicador quiero ser de ahora en adelante, nunca estuve en una situación así y lo importante es nuevamente pedir disculpas", agregó.

"No soy mal tipo, no soy mala gente, no me importa dar una primicia a costa de lo que les pase a ellos, hoy no hay nada que pueda decir que esté a la altura de la situación que ellos dos están viviendo", remarcó.

Y concluyó: "Fui imprudente en contarlo antes de los tres meses, más allá de que ellos me habiliten o no, no me da lo mismo que la información pase sobre las personas".