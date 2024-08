El duro cruce de Furia con Pepe Ochoa tras la pérdida del embarazo de Marisol y Martín Ku

Lo cierto es que Juliana Furia Scaglione lanzó un picante mensaje en la red social X contra Pepe Ochoa, quien fue en el ciclo LAM, América Tv, quien dio por primera vez la noticia del embarazo del Chino y su novia.

Marisol perdió su embarazo..jpg

"5 am por que me levanto temprano. Dedícate a laburar. En ves del trabajo de mier.. que tenés. Ojalá la vida te haga mejor persona. Sana. Amate. Por que tenés cero amor propio. Estudia, lee, entrena la mente. Abrazo", marcó picante la ex GH. Y luego pidió a su fandom que actúe virtualmente contra él: "Furiosos ataquen".

Al leer esto, Pepe Ochoa recogió el guante y le contestó a Furia: "La diferencia ente vos y yo es que reconozco mis errores y se pedir perdón", comenzó su mensaje.

"Que una mina como vos que esta llena de odio y resentimiento adentro (lo demostraste en GH y seguís demostrándolo afuera maltratando cronistas) me señale me tiene sin cuidado. Dormí más. Lo necesitas", cerró el periodista.

A lo que Furia retrucó picante: "Como se nota que no sos reina. Y nunca lo serás huelo envidia. Jajaja si tan poca cosa soy para que seguís dándome fama crota".

pepe ochoa furia cruce x.jpg

Pepe Ochoa enfrentó las duras críticas tras conocerse que Martín Ku y Marisol perdieron su bebé

Al aire El ejército de la mañana, su programa en Bondi Live, Pepe Ochoa se refirió a los duros cuestionamientos que recibió tras conocerse que Martín Ku y Marisol perdieron su bebé. El periodista había dado la primicia del embarazo de la pareja del ex Gran Hermano.

"Hoy soy protagonista de esto porque fui el que contó el embarazo del Chino y Marisol", comenzó diciendo el panelista de LAM.

Y siguió: "Pude entender muchas cosas a raíz de lo que sucedió, yo al otro día salí a pedir perdón, elijo la postura de reflexionar desde mi parte humana".

Pepe enfatizó sus intenciones de disculparse con la pareja. "Me llamo a mí a la reflexión de qué tipo de comunicador quiero ser de ahora en adelante, nunca estuve en una situación así y lo importante es nuevamente pedir disculpas", agregó.

"No soy mal tipo, no soy mala gente, no me importa dar una primicia a costa de lo que les pase a ellos, hoy no hay nada que pueda decir que esté a la altura de la situación que ellos dos están viviendo", remarcó.

Y concluyó: "Fui imprudente en contarlo antes de los tres meses, más allá de que ellos me habiliten o no, no me da lo mismo que la información pase sobre las personas".