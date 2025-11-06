En plena guerra con Soledad Aquino, Paula Robles mostró su nuevo trabajo y sorprendió a todos
En un posteo en sus redes sociales, Paula Robles compartió en qué consiste su nuevo trabajo y sorprendió a sus seguidores.
Paula Robles sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una novedad laboral en medio del escándalo que volvió a poner su nombre en los medios. En los últimos días, Soledad Aquino la había acusado públicamente de haber destruido su familia en los años 90, pero lejos de responder o alimentar la polémica, Robles eligió mostrar su presente profesional y demostrar que sigue vigente dentro del mundo artístico.
Actualmente, además de desempeñarse como profesora de las técnicas Alexander y TakeTina, la ex pareja de Marcelo Tinelli protagoniza la obra Ahora vos, una propuesta teatral que aborda la maternidad desde un enfoque íntimo y emocional. En sus redes sociales, la bailarina compartió algunos detalles de este proyecto y escribió: “¿Cómo ser yo mientras estoy en vos? Estamos terminando su segunda temporada en Buenos Aires. Sábado 8 y 15 de noviembre a las 20:30 en el Portón de Sánchez”.
La publicación rápidamente recibió comentarios de apoyo y admiración, destacando su talento y su capacidad para reinventarse lejos del ruido mediático. Con esta obra, Robles reafirma su vínculo con el arte, una faceta que mantuvo incluso después de su separación del conductor de televisión y que hoy le permite mantenerse activa en los escenarios porteños.
El nombre de Paula Robles también cobró fuerza esta semana luego de acompañar a su hija Juana Tinelli, quien denunció haber recibido amenazas telefónicas. Su aparición en defensa de la joven coincidió con las declaraciones de Soledad Aquino, que recordó con dolor el momento en que Marcelo Tinelli la dejó por ella. Sin embargo, Robles optó por no responder a esas palabras y enfocar su energía en su carrera y su familia, priorizando un perfil bajo y un presente alejado de los conflictos mediáticos.
¿Qué dijo Soledad Aquino de Paula Robles?
Soledad Aquino salió al aire el lunes en Intrusos (América TV) y lanzó fuertes declaraciones luego del escandaloso posteo que hizo Juanita Tinelli en Instagram, donde habló de amenazas y cuestionó algunas decisiones de su padre, Marcelo Tinelli.
“Parece que fuera una madre ausente, pero la verdad yo no tengo idea de nada. En temas de plata no me meto, no me importa”, expresó Aquino, ex pareja del conductor, en diálogo con el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.
Sobre el contenido de la polémica publicación de Juana, Aquino opinó: “Alguien que arma tanto bardo no está bien, no corresponde exponer a sus hermanas que tanto la aman, no está bien, no está bueno”.
“Yo nunca fui quilombera ni armé bardo con nadie. Lo único que me importa es que mis hijas estén bien y sanas. Si mis hijas Micaela o Candelaria hubieran hecho un quilombo así, las cago a pedos. Les diría: ‘¿están locas?’”, agregó, visiblemente enojada.
Consultada sobre si creía lo que Juanita contó en su publicación, Aquino fue categórica: “Tengo familia y tengo moral, por eso me da bronca. ¿Cómo se puede exponer a una chiquita tan joven? No tiene sustento. Yo no le creo, para mí lo inventó para llamar la atención del padre. Perdón, para mí no existió”.
Además, comentó que “el jueves estábamos por grabar para el reality, pero se suspendió porque Juanita inventó, tiró esta”, en alusión a la grabación que debió postergarse tras el escándalo mediático.
Por último, fue tajante al hablar de Paula Robles, madre de Juanita, al recordar cómo comenzó el vínculo entre ellos tras su separación de Tinelli: “Perdonar es divino, soy católica, pero soy memoriosa, no me olvido. Me cruzo con ella, pero no es de mi estima”, concluyó firme.