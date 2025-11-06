Cinthia Fernández confirmó la drástica medida que tomó contra Yanina Latorre: "A mi no me difama..."

Embed

Así, a esa altura de la entrevista Fernández se refirió directamente a Yanina Latorre, una de las primeras en cuestionarla. “También voy a accionar contra Yanina Latorre, porque me está difamando, dijo mentiras. Yo no me presenté como abogada, lo aclaré. Es un problema suyo si decidió escuchar y quería minutos de cámara, ella y todos los abogados que están ahí. Que se jodan, a mí no me van a difamar”, sentenció furibunda.

Asimismo, enojada por los comentarios mediáticos sobre aquel video, Cinthia Fernández aclaró: “El ejercicio (ilegal del derecho), el delito con el que me quieren ensuciar no es un delito porque no estoy ejerciendo, no soy abogada, no me proclamo como tal, no me presento como tal".

Y tras los despectivos comentarios que recibió desde el propio ámbito legal, Fernández fue clara. “Además, me tildaron de carancho, eso es ver a una abogada que se re contra produce para decir burradas, que esos sí son abogados. El código de ética lo rompen todos”, aseguró molesta.

En tanto, hacia el final de su descargo se refirió a quienes la vincularon a su pareja, dejando en claro que no comparte con él su proyecto laboral. “A mí nadie me consultó si este proyecto lo hacía con Roberto. Garpó decir que le iban a sacar la matrícula a él. ¿Alguien me llamó para preguntarme si lo hacía con Roberto Castillo? Además de ser mi pareja, es la persona que me impulsa a mejorar y estudiar. Tengo fotos con él porque es mi pareja. De hecho, Roberto es un abogado penalista, no hace tránsito”, concluyó.

Por qué aniquilaron a Cinthia Fernández ante la sorpresa que le dio a sus hijas durante su viaje de egresados

Hace poco más de dos semanas, Cinthia Fernández se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras publicar un video que desató opiniones divididas. En las imágenes, la modelo mostraba la sorpresa que preparó para sus hijas gemelas, Charis y Bella, quienes se encontraban disfrutando de su viaje de egresados junto a sus compañeros de primaria en Tigre.

El registro, difundido en su cuenta de Instagram, mostraba a la mediática planificando el encuentro junto a su hija menor, Francesca. Sin embargo, lo que pretendía ser un gesto tierno terminó generando una ola de críticas entre los usuarios, quienes consideraron inapropiado que interrumpiera el viaje escolar.

"¿Vamos a dar una sorpresa a las hermanas?", se la escucha decir a Fernández en el video, mientras se prepara para ir a buscarlas y darles el inesperado abrazo.

Horas después, la propia Cinthia decidió aclarar el contexto del momento y explicó qué la motivó a actuar así. En un extenso posteo, reveló que había sentido una profunda necesidad de ver a sus hijas, que estaban fuera de casa por primera vez.

"La cosa es así. Mis hijas más grandes estaban de viaje de egresados en el Tigre. Hoy me levanté y me sentía muy movilizada sin ellas, y la verdad dije: acá sentada no me puedo quedar. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma", comenzó relatando.

Luego agregó que solo buscaba un instante de conexión: "Las fui a sorprender y solo darles un beso. Y es el mejor regalo que tuve, abrazarlas y escuchar los ‘te amo’ y los ‘te extraño’. No pido más en esta vida, solo que nunca me falten. Las amo y creo que volvería de otras vidas solo por un beso de ustedes. Gracias por hacerme del título de mamá!"

Finalmente, cerró su mensaje con un saludo especial por el Día de la Madre y un agradecimiento a su pareja, el abogado Roberto Castillo, quien también formó parte de la sorpresa. "Feliz día a las que son, a las que esperan, a las que nos dieron la vida, a las que perdieron y a las que no pudieron. Gracias por ser mi cómplice eterno @robertocastillo_ y a mi chiquita que guardó milagrosamente el secreto #franchulen", concluyó.