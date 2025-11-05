Pachu Peña se separó después de casi 30 años y tiene nuevo amor: quién es su novia 19 años menor

"No sé cómo se conocieron, no pregunté tanto. Él estuvo en un matrimonio súper largo", decía Pochi, quien luego confirmó que Pachu Peña se separó y está saliendo con Paula Paparella, de 42 años, hija del conocido estilista de famosos Leo Paparella, dueño de la cadena de peluquerías.

Si bien es hija de un famoso del medio, Paula mantiene un perfil bajo en el espectáculo y recién en las últimas semanas se empezó a mostrar en público junto a Pachu Peña, de 63 años, con sus seres de confianza más allegados.

Esta relación que comienza marca una nueva etapa en la vida del humorista quien vuelve a apostar al amor luego de más de dos décadas de pareja estable después de su larga historia de amor con Felicitas que nació décadas atrás en la ciudad de Rosario.

pachu peña 2

Qué dijo Pachu Peña sobre su separación y nuevo romance

Pachu Peña fue consultado por el programa de El Trece por el romance con Paula Paparella tras la información que se conoció y el humorista confirmó su nuevo vínculo tras su separación de Felicitas Isse Moyano, tras más de veinte años juntos y con quien tiene cuatro hijos.

"Sí, todo bien, es así. Nos conocimos de casualidad, yo venía mal con mi ex mujer", precisó Pachu sobre su relación con la hija de Leo Paparella. Y añadió al respecto: "Nos estamos conociendo, pasándola bien y yendo a comer".

"Está todo bien, tranquilo, pensando en el programa y mis hijos. Proyectando no, es un día a día, que todos estemos bien", finalizó el humorista manteniendo siempre su perfil bajo sobre esta nueva etapa que vive en su vida tras la reciente separación y nuevo amor.