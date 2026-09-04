Cari Nara cruzó a Nora Colosimo tras su fuerte crítica por usar el apellido de sus hijas: "Tengo..."

Nora Colosimo recibió en su ciclo de streaming a Andrés Nara y se dio un inesperado ida y vuelta cuando la madre de Zaira y Wanda cuestionó algo en particular.
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Nora Colosimo cuestionó a Andrés Nara al recordar aquel romance con Cari Nara y la utilización del apellido y la cantante no dudó en responderle.
Nora Colosimo recibió en su ciclo de streaming a Andrés Nara y se dio un inesperado ida y vuelta cuando la madre de Zaira y Wanda cuestionó algo en particular.
La mujer señaló a su ex por haberle cedido artísticamente el apellido de sus hijas a Cari Nara, quien años atrás fue pareja del empresario.
"Yo te he visto con personas públicas que tenían una historia bastante oscura y escandalosa y a mí sí me hizo ruido. Cuando vos le diste el apellido a Cari Nara, ¿qué significó eso?", le dijo firme Nora a Andrés en el ciclo Mucha merde.
"Ahí el culpable fui yo", reconoció él. A lo que Colosimo apuntó directo contra Cari: "Y ella se quiso colgar del apellido de tus hijas, es tu apellido. En ese momento una señora que no era nadie para el ambiente artístico irrumpa en el lugar del trabajo de tus hijas como Nara fue fuerte".
Sin embargo, Andrés Nara se defendió: "Para los demás fue fuerte pero es un tema de los demás. A mis hijas les dolió y está bien pero hay que entender que es una chica que estaba cantando, estábamos juntos y hay un camino".
Tras escuchar las palabras de Nora Colosimo, Cari Nara salió al aire en Lape Club Social (América Tv) y fue contundente al referirse el duro ataque de la ex de Andrés Nara y confirmó que fue idea de él que ella utilice el apellido en los medios.
"Mi nombre es Carina Tononi. Fue de común acuerdo, ya hacía un tiempo largo de empezar a salir y cuando salió lo de la música y había que buscar un nombre artístico y él dijo vamos a ponerle Cari Nara", aseguró.
"Ella puede pensar lo que quiera y tiene toda su libertad de pensarlo pero no fue así. Agradezco a Andrés que se se puso bien firme y dijo que estaba enamorado. Yo estuve enamorada de él, ocho años estuvimos", continuó.
En cuanto a las picantes palabras de Nora Colosimo en su contra por la utilización del apellido, Cari recordó en diálogo con el ciclo que conduce Sergio Lapegüe: "Ella se fija en mí pero ¿el pasado? Hoy ellos están en otro level pero en su momento ¿qué hacían? Empezaron bizarro todo".
"Veía lo que hacía Wanda. No tengo nada contra ellas, todo lo contrario, pero tampoco salir a hablar de mí. Primero hay que mirarse uno para poder hablar del otro", siguió picante.
"Cuando terminé con Andrés estuve trabajando pero después no seguí con la música", concluyó Cari sobre su vida luego de aquella mediática relación.