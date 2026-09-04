Cari Nara cruzó a Nora Colosimo tras su fuerte crítica por usar el apellido de sus hijas: "Tengo..."

Sin embargo, Andrés Nara se defendió: "Para los demás fue fuerte pero es un tema de los demás. A mis hijas les dolió y está bien pero hay que entender que es una chica que estaba cantando, estábamos juntos y hay un camino".

La firme respuesta de Cari Nara a Nora Colosimo

Tras escuchar las palabras de Nora Colosimo, Cari Nara salió al aire en Lape Club Social (América Tv) y fue contundente al referirse el duro ataque de la ex de Andrés Nara y confirmó que fue idea de él que ella utilice el apellido en los medios.

"Mi nombre es Carina Tononi. Fue de común acuerdo, ya hacía un tiempo largo de empezar a salir y cuando salió lo de la música y había que buscar un nombre artístico y él dijo vamos a ponerle Cari Nara", aseguró.

"Ella puede pensar lo que quiera y tiene toda su libertad de pensarlo pero no fue así. Agradezco a Andrés que se se puso bien firme y dijo que estaba enamorado. Yo estuve enamorada de él, ocho años estuvimos", continuó.

En cuanto a las picantes palabras de Nora Colosimo en su contra por la utilización del apellido, Cari recordó en diálogo con el ciclo que conduce Sergio Lapegüe: "Ella se fija en mí pero ¿el pasado? Hoy ellos están en otro level pero en su momento ¿qué hacían? Empezaron bizarro todo".

"Veía lo que hacía Wanda. No tengo nada contra ellas, todo lo contrario, pero tampoco salir a hablar de mí. Primero hay que mirarse uno para poder hablar del otro", siguió picante.

"Cuando terminé con Andrés estuve trabajando pero después no seguí con la música", concluyó Cari sobre su vida luego de aquella mediática relación.