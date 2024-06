Encontraron a Florencia Regidor y Lucía Maidana de Gran Hermano, a los besos en un boliche: el video

En las últimas horas, en las redes sociales, se viralizó un video, que filmó un testigo en un boliche, donde se observa a Lucía y Florencia besándose en el VIP de un boliche. “Lucía y Flor, a los besos en La Polenta”, escribió quien difundió ese material.

En su Instagram, Luchi mostró que hicieron una previa en su casa con todos los ex GH antes de ir a dicha fiesta. Obviamente, la novia de Nico estuvo presente y con muy buena onda hacia la salteña.

Aunque no hay nada amoroso entre ellas, con ese beso quisieron demostrar a sus fans que las cosas están más que bien y no van a pelear por el amor del muchacho.

Furia confesó un secreto macabro en Gran Hermano que podría dejarla fuera del juego: "Me voy"

Furia se fue de boca, reveló un tremendo secreto y ahora su continuidad en la casa de Gran Hermano está en peligro. Para muchos, con sus dichos, la estratega medió la pata y tiene altas chances de dejar la casa.

“Anda a saber lo que aparezco en Twitter, encima que tu novia era la twittera (por Florencia Regidor)... que le di de comer un motón y tuvo mucho trabajo, por lo que veo. Ay! Me voy de boca siempre”, exclamó Juliana Scaglione en una charla con sus compañeros.

Con esas palabras, Furia realimentó un rumor que viene circulando hace mucho en las redes. Hay quienes sospechan que la jugadora obtiene beneficios de parte de la producción y recibe información sobre lo que dicen de ella en el exterior.

“Como nos vendieron el cuento de que era buena jugadora y lo creímos por meses”, “En Twitter te odiamos acomodada”, “Vieron como le dan información en el confesionario”, y “Es Posta la participante más acomodada de la historia”, fueron algunos de los comentarios que generaron las declaraciones de Juliana entre los fans del reality.

En estos días, Furia también sorprendió al apuntar contra Ceferino Reato, analista de los debates, que suele ser crítico de su juego. "Debe hablar mal de mí, cuando salga, agarrate amigo, vos vas a tener miedo en el panel", expresó. Eso llevó a muchos a preguntarse cómo sabe la participante que el panelista es duro con su mirada sobre su actitudes en el programa.

Gran Hermano: Furia atacó a Emma y descolocó a todos con su actitud

En los últimos días, Furia está cada vez más reaccionaria. La final de Gran Hermano se acerca y la jugadora se muestra más intolerante que nunca. Está convencida que ese parte de su personalidad la hizo llegar hasta acá y no está dispuesta a cambiar.

Aunque está claro que su objetivo es sacar a Virginia Demo y respectar el pacto con "los originals", este viernes, la entrenadora de crossfit atacó con todo a Emma Vich, con quien recompuso su relación después de haberse odiado.

¿El motivo de su enojo? Los chicos participaron de una actividad, que consistía en llevar una "CV" gigante de cada uno, con datos personales, profesionales y de personalidad de cada uno. Cuando fue el turno de Martín Ku, Emma pasó adelante y, mientras el Chino posaba en la parte del la foto, él completaba la planilla. Todo se arruinó cuando Juliana expresó su enojo porque todo lo que ponían sobre su compañero era positivo y con ella, en cambio, anotaron muchísimos de sus puntos negativos.

"A mí me hicieron m... y yo no puedo decir nada.... el forro este no lo pone. ¡Me cansaron! Pone toda la m... linda que quieren poner! ¿Sos el más bueno del mundo?", exclamó Furia. "Poné lo que quieras!", contestó Martín. "Vos (por Emma) te pone es escribir porque sos el que le chupa el ort... todo el día", añadió la jugadora.

Finalmente, la entrenadora de crossfit se dio el gusto, le sacó el marcador a Emma y puso todo lo negativo que ve en El Chino. "A mí me pueden hacer m.... y a vos (por Martín) no se te puede decir nada", argumentó.