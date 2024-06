Picante cara a cara entre Florencia y Lucía por Nicolás de Gran Hermano: "Vamos a ver a quién elige"

"Está Florencia y está Luchi que, con esa carita, dijo ‘lo espero afuera a Nico’", dio el puntapié inicial la conductora de Telefe. Y acto seguido, Maidana lanzó sin filtro: "Bueno, veremos qué elige", a lo que Flor respondió picante: "Sí, lo que no sabes es que yo vi los programas antes de entrar y sé por quién lloraba Luchi antes de entrar".

Lucía Maidana y Florencia Regidor - captura Cortá por Lozano.jpg

Así, frente a la consulta de Lozano a Lucía de si le gusta o no Nicolás, la exhermanita salteña se sinceró. "No, me parece un pibe muy lindo. De verdad, me parece un pibe muy lindo. Yo con él, lo dije en la casa, yo con los pibes no me llevaba tan bien, por un tema mío, y Nico me dio un pie a que confíe en los hombres y que me lleve muy bien con los hombres", argumentó.

Y cuando Vero Lozano le preguntó directa si le daría un beso, una vez más Lucía marcó su posición. "Sí. Pero si está con Flor, no. Antes de que entre ella, le di un abrazo y le dije ‘te espero afuera’. Y se lo quise decir de nuevo, pero como amigo", explicó.

En ese momento, Florencia admitió que Nico "tiene muchas ‘pretendientas’", y que "está perfecto". "Igual, yo te daba celos. Admitilo", disparó picante Lucía ante lo cual Regidor confesó: "Sí, obvio que lo voy a admitir. ¿A quién no le daría celos si una persona entra y le dice ‘te espero afuera’ si está conmigo en la casa’? Yo le dije a Nico ‘si te gusta Luchi, todo bien, pero decímelo’. Y tampoco me lo decía".

Lucía reveló el romántico mensaje que Nicolás de Gran Hermano le mandó a través del amigo de Martín

Días pasados Lucía Maidana estuvo en el programa de streaming Fuera de Joda (All Access) y mandó al frente a Nicolás Grosman cuando contó que le hizo llegar un tierno mensaje a través de Facundo, el amigo de Martín Ku que estuvo dentro de la casa por algunos días.

Lo cierto es que Lucía y Nicolás tenían un fuerte tensión romántica cuando convivían en el reality, pero tras la eliminación de la joven, el integrante de Los Bros comenzó una nueva historia de amor con otra compañera.

Sin embargo, la vuelta de la salteña a la casa hace unos días durante uno de los congelados lo desestabilizó totalmente y por eso decidió expresarle sus sentimientos.

Lucia Nicolás Gran Hermano

"Luchi, el quilombo que hiciste... Entraste en la casa y Flor y Nico, separados ayer", deslizó el conductor Diego Poggi. "Para mí la mejor parte fue cuando Facu le dice a Nico, “¿pero vos hablaste algunos de estos temas con Flor?”, acotó La Tora.

Ese fue el pie perfecto para Lucía, quien acto seguido confesó: "Ayer Facu me agarra en privado y me dice: “Nico me dio un mensaje para vos”. "Djo que me quería y que pensaba en mí", reveló.

Y finalizó: "Pobrecito… Encima ellos hablaban en código con una palabra, que era yo, pero no la voy a decir".