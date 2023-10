Encuentro sorprendente en el Bailando 2023: Javier Milei y Fátima Florez se mostraron juntos por primera vez

Al ritmo de la canción de la película Misión imposible, el presentador se acercó a un auto negro y le pidió a la persona que estaba adentro si podía bajar la ventanilla o abrir la puerta del vehículo.

Milei, que estaba en el auto, apenas bajó la ventanilla y le respondió: "Solo vine a buscar a Fátima". Tinelli, que insistió para que el libertario baje, lanzó en chiste: "Recién justamente estábamos hablando de dolarización sí, dolarización no. Hicieron un truco con la dolarización ahí". "Dolarización sí", contestó Milei.



"¿No va a bajar un minuto?", reiteró Marcelo. "Somos vecinos del barrio. Mi hijo tiene una foto con usted, Javier. Me dice 'lo veo con todos mis amigos del colegio en la esquina de una estación de servicio'", le contó Marcelo. Tinelli insistió: "¿Puede bajar un poquito el vidrio? ¿La puerta puede abrir?". "No, de hecho, esto no tendría que estar pasando", le respondió moviendo la cabeza de manera negativa.

Acto seguido, el conductor volvió a hacer un chiste y le dijo: “¿Me pueden llevar después a mi casa que queda a tres cuadras de la suya?”. “Pero es un auto para dos este”, contestó Javier. “¿Y no puedo ir arriba de Fátima?”, le preguntó Marcelo. “Y... no sería lo mejor”, opinó Milei.

La comediante, ahí, se acercó hasta el auto vestida de Carmen y lanzó: “¡Ay, el señor es el léon y si yo soy la leona podríamos estar juntos, ¿no les parece? Que entre a rugir un poquito, pero lo vamos a dejar que esté ahí adentro”.

Los reconocidos periodistas que quiere Mirtha Legrand para la mesa con Javier Milei y Fátima Florez

El conductor de LAM (América TV), Ángel de Brito, anunció a través de su cuenta de Twitter que para el primer programa de Mirtha Legrand que tendrá como invitada a la pareja de Javier Milei y Fátima Florez participen dos periodistas.

En su tuit, el presentador adelantó que la producción del ciclo de la diva quiere que los comunicadores Jonatan Viale y Viviana Canosa estén presentes. Sin embargo, Canosa se refirió a la posibilidad de asistir al programa y remarcó que solo participaría si estuviera Yanina Latorre.

Por otro lado, en las últimas horas, Mirtha reveló que el programa cambia la fecha de inicio y que "a partir del 7 de octubre ya estará al aire por la pantalla de El Trece".

Además, Ángel aseguró que "La Chiqui volverá sola al programa y que Juana Viale, su nieta, recién se sumará el cuarto domingo del mismo mes".