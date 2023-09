Norberto Marcos se refirió a las exorbitantes cifras sobre su divorcio con Fátima Florez

Consultado a través de mensajes de WhatsApp por el programa Socios del espectáculo (El Trece), Norberto Marcos intentó paños fríos a la fuerte batalla legal que hoy hay entre ellos, al punto tal de haber cortado todo tipo de comunicación entre ellos.

“Fue tan generosa conmigo como yo con ella. Nos regalamos los mejores años de nuestras vidas”, declaró en un principio en el intercambio de mensajes con Adrián Pallares, uno de los conductores del ciclo televisivo.

Norberto Marcos chat sobre divorcio de Fátima Florez - captura Socios del espectáculo.jpg

Claro que ante la consulta por al conflicto económico que los enfrenta por estas horas, el ex de Fátima Florez fue contundente al expresar: “De plata no hablo. No me parece bien estar ventilando cosas que sólo nos atañen a nosotros dos”.

En tanto, sobre algunos exorbitantes montos que comenzaron a circular en los últimos días como motivo del feroz enfrentamiento legal, el productor los desminitió de plano, asegurando que “Se habla de cifras completamente fuera de la realidad". Al tiempo que aseguró que "El arreglo es muy sencillo. Los abogados están porque ninguno de los dos entendemos nada de todo esto. Ninguno busca el conflicto”.

La triste reacción del ex de Fátima Florez al enterarse del romance con Javier Milei

Después de la PASO se conoció el inesperado romance entre Javier Milei y Fátima Florez, y en LAM (América TV) Marina Calabró se refirió al estado anímico de Norberto Marcos, la expareja de la humorista, al enterarse de la noticia.

"¿Y Norberto cómo se enteró de todo esto?, le pregunté. Me dijo: 'se lo conté yo, porque ya lo habíamos habilitado a la prensa, en este caso a Marina, elegimos a Marina, porque es una periodista seria, está bueno que salga en lo de (Jorge) Lanata, obviamente antes se lo avisé a mi exmarido, con tiempo anticipado'", contó Ángel de Brito sobre la charla que tuvo con Fátima Florez.

"Se acaba de enterar hace poco, no es que lo sabe hace mucho", lanzó Yanina Latorre. "Cuando estuvo acá llorando por Roberto ya estaba con Milei. Y hace 45 días. Estuvo acá el 15 de julio", dijo el conductor. "¿No habrá sido después?", se preguntó Calabró que estaba en un móvil. "Querida, esto viene desde diciembre", aseguró la rubia.

En otra parte de la nota, en referencia a Norberto, la angelita invitada, Marcela Baños, recordó: "No se olviden de que cuando a él lo llamaban por teléfono para hacerle alguna nota en un programa él se ponía a llorar".

Y acotó Marina: "Me contaron que hoy lo pasó muy mal Norberto". "Lo habrá llamado todo el mundo", dijo una de las panelistas. "Norberto sigue enamorado, ese es el problema", sostuvo Marixa Balli.

"Me parece, por lo que sé, por lo que me llega del círculo más íntimo de él, que él todavía apostaba a la posibilidad de una vuelta. De hecho, si se fijan en la foto del WhatsApp, este detalle me lo marcó Dani Ambrosino, tiene una foto de Fátima, tiene la silueta de Fátima", agregó Calabró.