¡Enojado! Pedro Alfonso tildó de mentirosa a Ximena Capristo sobre su pelea con Gustavo Conti

Pedroo Alfonso sobre Gustavo Conti - captura Intrusos.jpg

Así las cosas, este martes desde Intrusos (América TV) Pedro Alfonso le restó importancia a los dichos de Ximena Capristo en su intento por que no se agrande un posible escándalo mediático. "Prefiero no engancharme. Yo lo quiero mucho a Gustavo y ojalá nos volvamos a ver" expresó el actor y productor, al tiempo que admitió que actualmente hablan o se mandan mensajes, aunque "no con la frecuencia de antes".

Asimismo, consultado por los dichos de Capristo sobre el destrato y maltrato, Pedro fue tajante: "Está muy alejado de la realidad todo eso que dice ella, pero yo a él le tengo mucho cariño", remarcó Alfonso. Además, frente a las supuestas juntadas donde criticaban y hablaban mal de otros amigos que mencionó Capristo, una vez Pedro Alfonso fue terminante: "Eso es mentira todo eso", lanzó el actor y aclaró que las relaciones van cambiando.

"Van cambiando las relaciones. Yo a mis amigos de toda la vida de Mármol, en los últimos dos años los vi tres veces", explicando así que tiene que ver con que ahora está lejos del barrio pero eso no significa nada "Son etapas, me parece", concluyó.

Embed

Ximena Capristo dio nuevos y tremendos detalles de la distancia con Paula Chaves y Pedro Alfonso

Hace unos días Ximena Capristo habló en LAM, América TV, sobre las diferencias que tuvieron Gustavo Conti y Pedro Alfonso cuando compartieron elenco de teatro en Abracadabra en el 2017 y a qué se debió la distancia entre ellos.

Claro que tras las primeras declaraciones, la angelita invitada fue por más y dio nuevos y picantes detalles del quiebre de la relación con Paula Chaves y Pedro Alfonso. “Es incómodo que cada vez que me ves, me digas ‘che, ¿estás peleada con Paula?’. Yo no es que me pelee con ella, ellos se pelearon con nosotros. Esa es la diferencia”, reconoció Capristo.

gustavo conti pedro alfonso.jpg

“Pedro no le hablaba a ninguna persona de la compañía, tenía mala onda con todo el elenco”, agregó picante la panelista, mientras Nazarena Vélez contó su experiencia trabajando con Alfonso y salió en su defensa, destacando lo buena persona que es.

"No me gustó y lo expuse ayer. Ellos (Paula y Pedro) se fueron alejando, que no está mal eh, ojo", insistió Capristo. Y remarcó: “Yo a Gustavo lo acompaño en todas. Muchas veces, mucha gente no es mi amiga, pero les hago de comer, los atiendo. En este caso, él lo quiere mucho a Pedro y tal vez yo no tenía muchas cosas en común con Paula”.

"Eran amigos, el bolonqui empezó en la gira porque estaba todo bien hasta ese momento. No sé si se la creyeron, pero ellos son diferentes. La gente cambia mucho, te conviene o no te conviene estar con esa gente a veces", finalizó Ximena Capristo.