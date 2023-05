Ernesto Tenembaum cayó en una recurrente una estafa virtual: cuánto dinero pidieron a su nombre

Lo contó el propio Tenembaum en su programa radial ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Radio Con Vos, al revelar la maniobra en la que cayó por parte de los malvivientes.

“Viernes, 10 y media, salgo de acá. Tipo 11 y media estaba llegando a casa, bastante cansado, como siempre me pasa a esa hora. Y veo una llamada que entra en la pantallita del auto, entonces ahí cometo el error de atender. Alguien, con la voz que después me di cuenta que estaba deformada, me dice: ‘Señor, le estamos hablando del Ministerio de Salud’”, relató el periodista.

“‘Queremos informarle que el Ministerio de Salud está repartiendo una credencial de vacunación que va a ser requerimiento para poder ir a ciertos lugares’”, le indicaron los delincuentes.

Y le iban diciendo: “‘En este momento usted tiene un código en el celular que le acabamos de mandar, solamente mire la pantalla y pásemelo’”.

El periodista estaba un tanto distraído y en ese momento le entregó el código que le solicitaron, a lo que él mismo reflexionó: “Moraleja: no den ningún código”.

“Empezaron a llegar llamados que me avisaban que estaban pidiendo guita a nombre mío”, explicó Ernesto, sobre la maniobra que comenzaron a realizar los estafadores.

Y ahí admitió que unos de sus contactos cayó en la trampa y les transfirió 120 mil pesos: “Hubo dos personas que cayeron. Una pudo darse cuenta rápido y anuló la transferencia que hizo que era de 75 mil pesos. Y la otra que cayó fue Yami. Ella hizo un comentario sobre una nota antes de irnos, yo se lo acababa de responder y ahí pasó, entonces pensó que era yo”.

Gran Hermano 2022 generó el cruce menos pensado entre Ernesto Tenembaum y Nancy Pazos: "Todo es una huevada"

Si hay algo que no está en duda es que Gran Hermano 2022 es un suceso que vino a despabilar a una adormilada televisión argentina, de la que habla todo el mundo en los medios, la calle y las redes sociales. Para bien o para mal, pero hoy en día nadie desconoce a Alfa, el primo o Venganiela, solo por mencionar alguno de los apodos de los participantes.

Así las cosas, este miércoles Ernesto Tenembaum no quiso quedarse afuera del tema del momento desde Y ahora quién podrá ayudarnos, el ciclo que conduce todas las mañanas en Radio Con Vos, donde parte de sus colaboradores se declaran seguidores del reality de Telefe mientras que él asegura no interesarle.

Es así que no dudó en llamar a su colega, la también periodista política Nancy Pazos, actual analista de Gran Hermano para intentar entender el exitoso programa.

Claro que la ex de Diego Santilli aclaró de entrada: “Yo era de tu bando. Me pidieron que haga una suplencia durante enero en El debate, les dije que nunca había visto el programa y me dijeron ‘no te preocupes’" y reveló que pidió un cachet muy alto pensando que así desistirían. Pero el canal lo aceptó y se sumó así al debate del reality.

"Y Gran Hermano te atrapa, porque lo que empieza siendo una discusión de veinte adentro de una casa, terminan siendo discusiones cotidianas", aseguró la periodista.

Fue entonces que Ernesto Tenembaum la chicaneó: “Vos agarraste por guita y cuando te metiste ahí viste que es una especie de laboratorio social que además de ser divertido, sirve para dar discusiones de principios, de valores”.

Pero la histórica periodista de Ruleta Rusa asintió: “Es absolutamente así, y volvés a tus orígenes a partir de las discusiones cotidianas”, dándole un valor extra televisivo a los debates del ciclo que bastonea Santiago del Moro.

Así, tras la férrea defensa que la analista de Gran Hermano hizo del reality y antes de concluir la entrevista, Tenembaum volvió a picantearla consultándole: "¿Si veo Gran Hermano hoy a la noche, veo un debate de gran contenido social o me encuentro con una huevada?".